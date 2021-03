La lista civica SiAmoLucca ricorda l'ex sindaco Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 17:18

"Un grande amministratore oltre che un uomo di grandi qualità umane, che ha sempre lavorato per il bene di Lucca". La lista civica SiAmoLucca ricorda con queste parole l'ex sindaco Mauro Favilla. "Ha sempre anteposto gli interessi della città a quelli della politica, facendo del servizio alla comunità una ragione di vita - prosegue il direttivo -. La sua stella polare è stata sempre quella del dialogo con i cittadini, la vicinanza ai problemi e un profondo rispetto delle istituzioni, intese come servizio per gli altri. Un esempio che durerà nel tempo, e un punto di riferimento per chi come noi è impegnato in politica da pochi anni. Condoglianze alla famiglia, siamo affranti e addolorati perché oggi abbiamo perso un personaggio di spessore. Un signore della politica. Che verrà ricordato non come un sindaco di Lucca, ma come il sindaco di Lucca".