Ail Lucca torna in piazza

giovedì, 18 marzo 2021, 14:39

AIL Lucca torna in piazza, come in tutta Italia, da domani, venerdì 19 a domenica 21 marzo. Il tradizionale appuntamento primaverile con le uova di cioccolato dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma è finalizzato alla raccolta dei fondi per sostenere l’assistenza domiciliare ematologica. I tavoli sono allestiti in varie zone e c’è la possibilità di prenotare contattando le e-mail: aillucca@interfree.it oppure aillucca1999@gmail.com, o per telefono ai numeri 0583317243 oppure 3479755983. Grazie alla collaborazione con l’associazione «Angeli in moto» quest'anno viene garantita la consegna delle uova di Pasqua AIL a domicilio gratuita per tutti.

«Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso – spiega la presidente di AIL Lucca, Lucia Di Napoli – ci siamo organizzati per non far mancare la possibilità di sostenerci per contribuire a finanziare l’assistenza ai pazienti ematologici. Si possono acquistare le uova di Pasqua presso i punti di ritiro autorizzati, online o contattandoci telefonicamente. I nostri volontari, uno per tavolo per garantire la massima sicurezza in questa fase di pandemia, saranno presenti nei tre giorni dalle ore 9 alle 19,30. Anche in quest’ultimo anno singoli cittadini e aziende ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro sostegno. Grazie al loro aiuto siamo riusciti a mantenere attivi i nostri servizi, tra cui l'assistenza domiciliare per la provincia di Lucca. Un servizio fondamentale per i pazienti onco-ematologici e le loro famiglie, completamente finanziato da AIL Lucca odv».

Punti di ritiro si trovano presso la sede AIL Lucca in via Don Minzoni 124, 55100 a Lucca e presso Explus Lucca in via Elisa, 45. I tavoli sono allestiti in via Beccheria, in piazza Scarpellini e in piazza San Michele nel centro storico di Lucca, in via della Santissima Annunciata al Carrefour, ma anche in altri comuni della provincia di Lucca: a Gallicano presso Conad, a Camporgiano in piazza San Giacomo e a Casciana in via San Tommaso, a Fornaci in piazza IV Novembre, a Castelnuovo di Garfagnana in piazza Umberto I, a Careggine in piazza del Comune, a San Romano in Garfagnana in via Roma, a Forte dei Marmi in via Carducci, a Pietrasanta in via Mazzini e a Camaiore in viale Pistelli.