Un'altra gattina scomparsa a San Vito

martedì, 23 marzo 2021, 17:34

Barbara Roventini denuncia la scomparsa della propria gattina:

Buongiorno

In riferimento al vostro articolo di cronaca del 29 gennaio delle 11:42, facciamo presente che lo stesso giorno in analoga zona, è sparita improvvisamente la nostra gattina Gigia di 9 mesi; pelo lungo e morbido, tartarugata con occhi grandi verdi e coda voluminosa e pelosa.

Molto docile e affettuosa, non si allontanava mai troppo da casa e sempre tornava, ogni giorno. Mai era rimasta fuori per una notte. Abitava in zona San Vito, limotrofa a Picciorana e Tempagnano, esattamente in Via Pesciatina 112/f, vicino a farmacia comunale – Ufficio del lavoro e ristorante cinese.

Strana la coincidenza della stessa data di sparizione…

Sarebbe forse utile far girare la notizia per evitare anche futuri casi analoghi, per monitorare l’accadimento.

Per favore aiutatemi a ritrovarla

Per info: 3471774019