Conforma Srl, ancora aperte le iscrizioni al corso per meccatronico

Altre notizie brevi

lunedì, 22 marzo 2021, 17:01

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, risponde al comunicato del comitato "Lucca Azione" sul progetto della manifattura."Il comunicato odierno di Azione (sarebbe interessante sapere da quale penna) - afferma - riassume una serie sconclusionata di notazioni già lette e rilette.

lunedì, 22 marzo 2021, 16:57

La sezione lucchese del Partito Azione di Carlo Calenda interviene sul progetto di riqualificazione dell’are ex manifattura sud, esprimendo forti perplessità.“Abbiamo seguito con estrema attenzione il progetto relativo alla “riqualificazione” della ex manifattura sud, il suo nascere con la variante al regolamento urbanistico di recente approvata su impulso dei proponenti,...

lunedì, 22 marzo 2021, 16:55

Questa settimana, in collaborazione con NoiTv, la Diocesi di Lucca propone due momenti da vivere per lo più a distanza, considerata la particolare situazione che stiamo vivendo.

lunedì, 22 marzo 2021, 14:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 marzo, sono 316. In Lucchesia si contano in tutto 49 nuovi casi: Altopascio 9, Capannori 6, Lucca 31, Montecarlo 1, Porcari 1, Villa Basilica 1.

lunedì, 22 marzo 2021, 14:42

Sabato 10 aprile – restrizioni Covid permettendo - all'Orto botanico di Lucca partirà un Corso di acquerello botanico dedicato alle camelie sotto la guida della pittrice botanica fiorentina Simonetta Occhipinti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per la Diffusione delle piante fra gli amatori A.Di.P.A., si realizzerà grazie alla collaborazione e al...

lunedì, 22 marzo 2021, 13:27

L'attività di sportello dell'ufficio immigrazione della questura è stata sospesa, in via precauzionale, a causa di un caso di positività. Gli utenti che avevano appuntamentto saranno contattati nelle prossime settimane per fissare nuove date.

lunedì, 22 marzo 2021, 13:17

Le farmacie comunali di Lucca hanno aderito al programma di testing nella popolazione scolastica, promosso dalla Regione Toscana grazie a un accordo siglato con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel.A partire da domani (martedì 23 marzo) la farmacia h24 nei pressi della stazione ferroviaria e da mercoledì 24 marzo...

lunedì, 22 marzo 2021, 12:53

"L'acqua è un bene prezioso da preservare con attenzione promuovendone l'uso responsabile. L'agricoltura ha ridotto, negli ultimi decenni, di quasi il 30% il consumo idrico, impegnandosi ad adottare modelli sostenibili di gestione, come l'irrigazione di precisione. Ma non basta.

lunedì, 22 marzo 2021, 11:41

Un appello al presidente della Toscana, Eugenio Giani e all'assessore regionale all'Agricoltura, Stefania Saccardi, affinché si attivino per risolvere il problema degli ungulati in Toscana chiedendo al Governo una revisione della legge nazionale: a lanciarlo è Bernardo Gondi presidente della sezione ambiente e territorio di Confagricoltura Toscana.

lunedì, 22 marzo 2021, 09:49

Il 25 marzo sarà il DanteDì, ricorrenza che quest’anno si coniuga con le iniziative per il settimo centenario della morte del Padre della nostra cultura. L’Associazione Culturale «Amici del Machiavelli APS», la Biblioteca Statale di Lucca, il Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri ed il Centro di Cultura di...