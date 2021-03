Poste, al via la vaccinazione. Soddisfatto Nardi (FNC UGL): "Scelta che tutela un servizio pubblico sempre in prima linea"

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 10:49

"Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza, è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:08

Il 15 marzo, in occasione della X Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del Comportamento alimentare, l’Associazione A.C.C.A. Lucca ODV, unica realtà che dal 2013 opera nel campo della cura del comportamento alimentare nel territorio di Lucca e provincia, organizza un evento on line per affrontare il tema del...

venerdì, 12 marzo 2021, 17:14

Corso formativo in presenza organizzato da Fit Cisl per la preparazione al concorso pubblico lanciato da Sistema Ambiente e finalizzato alla formazione di una graduatoria all'assunzione a tempo determinato o indeterminato per addetto all'area conduzione /termini di iscrizione scaduti ieri).

venerdì, 12 marzo 2021, 17:07

Premio a Beatrice Venezi, pianista, compositrice e giovane direttore d’orchestra toscana: Pegaso della Regione per “la sua brillante carriera”, lei che, trentuno anni appena compiuti, di strada ne ha già fatta parecchia e sta portando “a giro per il mondo la musica italiana e gli autori toscani”.

venerdì, 12 marzo 2021, 16:37

L'ultima assemblea degli iscritti di Italia Viva, tenuta in remoto, aveva proposto di dare al partito uno struttura più parcellizzata, valorizzando rapporti diretti con i vari territori. I due coordinatori provinciali di Italia Viva, Alberto Baccini e Anna Rossi, hanno deciso di creare subito due macro-zone: Lucca-Piana e Garfagnana Valle...

venerdì, 12 marzo 2021, 15:53

L'8 marzo è andato in onda, sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Polyedric Visions, il video musicale #REACTION patrocinato dal Comune di Lucca, che ha visto la partecipazione di ginnaste e di ballerini professionisti.Il progetto #REACTION è nato come un movimento culturale, con l'intenzione di far riflettere sulle difficoltà, che le...

venerdì, 12 marzo 2021, 15:16

Le segreterie territoriali della Fp Cgil e Uiltrasporti organizzano una serie d'incontri in preparazione alla selezione indetta da Sistema Ambiente Spa. Gli incontri, al fine di rispettare le misure di sicurezza, legate all'emergenza Covid-19, si terranno unicamente online.

venerdì, 12 marzo 2021, 15:06

“Le banche che si aggiudicano il servizio di tesoreria per gli enti pubblici o per le aziende sanitarie hanno l’obbligo di mantenere gli sportelli sul territorio, anche su quelli più periferici. Una clausola, quest’ultima, che gli enti dovrebbero inserire nei bandi per l’affidamento del servizio, per tutelare se stessi e...

venerdì, 12 marzo 2021, 13:49

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 375. In lucchesia si registrano oggi 64 nuovi casi di contagio: Altopascio 7, Capannori 18, Lucca 36, Montecarlo 2, Porcari 1.

venerdì, 12 marzo 2021, 12:43

Rinnovati i componenti di due importanti organismi del sistema di partecipazione del servizio sanitario regionale: il Comitato aziendale di partecipazione, del quale fanno parte i rappresentanti delle zone distretto in cui si articola la Azienda USL Toscana nord ovest, e i componenti del Consiglio dei cittadini, struttura di supporto all'assessorato...