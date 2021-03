Firenze, Salvini: "Un immigrato ospite di don Biancalani ha aggredito e rapinato una donna, ora basta"

Altre notizie brevi

lunedì, 15 marzo 2021, 18:58

Sulla scomparsa di Maurizio Orazzini, persona molto conosciuta ad Altopascio, interviene anche il sindaco Sara D'Ambrosio, a nome di tutta l'amministrazione comunale.

lunedì, 15 marzo 2021, 15:59

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 marzo, sono 309.

lunedì, 15 marzo 2021, 13:29

Riparte dai territori SCE l'associazione promossa da Articolouno, Comunità civica toscana e 2020asinistra in occasione delle elezioni regionali del settembre scorso e lo fa con un percorso collettivo fatto di persone che liberamente decidono di impegnarsi e sostenere uno "spazio politico" in grado di riunire persone che provengono da esperienze...

domenica, 14 marzo 2021, 15:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 marzo, sono 459.

sabato, 13 marzo 2021, 18:21

Bus da rottamare, e senza possibili mezzi sostitutivi perché, semplicemente, non ci sono. Risultato: corse che saltano, soprattutto nei circuiti della Piana come due giorni fa è capitato per la Lam Blu. L'appello del segretario Fit Cisl Toscana Nord, Nicola Da San Martino, si rivolge all'assessore regionale ai trasporti, Stefano...

sabato, 13 marzo 2021, 16:27

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 marzo, sono 337.

sabato, 13 marzo 2021, 16:15

Alcuni cambiamenti sono previsti nei prossimi giorni tra i medici di famiglia convenzionati con l’Azienda USL Toscana nord ovest. In particolare:

sabato, 13 marzo 2021, 11:09

"Buone notizie per gli oltre 7mila dipendenti toscani di Poste Italiane: anche loro adesso rientrano nella campagna vaccinale" dichiara Renzo Nardi, segretario regionale FNC UGL comunicazioni Toscana. "Lo ha stabilito il nostro Parlamento dopo le tante richieste pervenutegli da più parti: dall'azienda stessa e dalle parti sindacali, come UGL.

sabato, 13 marzo 2021, 10:49

"Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza, è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:08

Il 15 marzo, in occasione della X Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del Comportamento alimentare, l’Associazione A.C.C.A. Lucca ODV, unica realtà che dal 2013 opera nel campo della cura del comportamento alimentare nel territorio di Lucca e provincia, organizza un evento on line per affrontare il tema del...