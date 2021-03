PalP: ''Sosteniamo lo sciopero per aiutare, concretamente, scuole, trasporti pubblici e riders''

venerdì, 26 marzo 2021, 17:32

Potere al popolo Lucca chiede di sostenere gli scioperi e le mobilitazioni per la giornata di oggi, 26 marzo 2020, che riguardano la scuola, il trasporto pubblico ed i riders.

I componenti di queste categorie sono scesi in piazza, sia a Lucca che in altre 60 città italiane, per chiedere sia un rilancio degli investimenti nella scuola pubblica che una riforma radicale del Recovery Plan per la scuola.

Dei 210 miliardi di euro che devono arrivare per poter tentare di uscire dalla crisi economica, ben 20 sono destinati a tutto ciò che concerne l'istruzione.

''Dopo decenni di tagli ed i ripetuti finanziamenti multimilionari da parte dei governi, che si sono succeduti alle scuole private, finalmente arriva una boccata d'aria. Un'occasione irripetibile per poter rilanciare la scuola pubblica – dichiara Potere al popolo Lucca – è necessario assumere docenti ed ATA per tentare di eliminare la piaga del precariato, occorrono massicci investimenti nell'edilizia scolastica per evitare di ridurre l'istruzione a container e locali con le sembianze di sgabuzzini. Necessaria è la riduzione degli studenti per ciascuna classe così da poter seguire al meglio anche chi ha difficoltà. La scuola pubblica ha bisogno di sostegni concreti per ridurre i danni, ormai presenti, che ha creato la didattica a distanza creando, inevitabilmente, casi di abbandono scolastico''.

Le risorse economiche sembrerebbero essere presenti, per questo motivo ciò che manca è la volontà politica.

Potere al popolo Lucca tiene, però, conto anche dello sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico a causa dei tagli fatti dai vari governi e che non hanno permesso una pianificazione adeguata nei periodi di riapertura delle scuole ed attività.

''Troppo facile addossare la colpa all'irresponsabilità dei giovani ed ai contagi avvenuti all'interno delle scuole, tutto questo per nascondere le carenze a livello politico ed amministrativo nella gestione dei servizi essenziali – prosegue Potere al popolo Lucca – basti vedere le criticità nella riapertura e nella gestione del reparto Covid al Campo di Marte. Concludiamo con l'esporre la nostra solidarietà ai riders per potergli, almeno, riconoscere il lavoro subordinato e per poter farli uscire dalla precarietà interrompendo le loro irrisorie paghe. Il comune di Lucca, insieme ai sindacati confederali, hanno lanciato la proposta per un Hub ma i lavoratori non hanno bisogno di iniziative di facciata, bensì di un reddito adeguato accompagnato dai diritti basilari che tutti dovrebbero avere in un Paese civile'' - conclude Potere al popolo Lucca.