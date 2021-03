Panchieri (Pd): "Ex manifattura, l'amministrazione si assuma le sue responsabilità politiche"

Altre notizie brevi

lunedì, 8 marzo 2021, 15:56

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, giovedì 11 marzo, dalle ore 8 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via del Casalino (nel tratto tra via di Colognora e il cavalcavia dell’autostrada) e in via di Colognora.

lunedì, 8 marzo 2021, 15:26

Mercoledì 24 marzo, alle ore 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l'illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione dell'acquedotto e delle fognature.

lunedì, 8 marzo 2021, 14:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 marzo, sono 396. In lucchesia si contano oggi 50 nuovi casi di contagio: Altopascio 8, Capannori 11, Lucca 23, Montecarlo 6, Porcari 2.

lunedì, 8 marzo 2021, 13:43

Meno retorica e più fatti. Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale dedicata alla donna e Annamaria Frigo, presidente del circolo FdI Borghi di Lucca fa luce sulla realtà: "Il 98 per cento delle persone che dall'inizio della pandemia hanno perso il lavoro sono donne, i dati Istat spiegano che...

lunedì, 8 marzo 2021, 13:01

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono rimasti disponibili gli ultimissimi posti per il nuovo corso "Sab", obbligatorio per chi debba aprire un'attività nel settore alimentare e riconosciuto dalla Regione Toscana.

lunedì, 8 marzo 2021, 12:55

"Stiamo vivendo un periodo storico che mortifica la donna incoraggiandola a divenire come un uomo. Riconoscere la dignità della donna significa invece valorizzarla nella sue peculiarità e non trasformarla. Per questo e con questi obiettivi abbiamo lavorato a una mozione che sarà presentata in numerosi consigli comunali e regionali": parte...

lunedì, 8 marzo 2021, 09:11

Si dice contento il partito socialista italiano di Lucca di fronte alla scelta dell'amministrazione di promuovere un incontro con i cittadini del Morianese sul progetto PINQuA2: "Questo è il modo giusto per riprendere l'iniziativa sul territorio e recuperare un rapporto positivo con la cittadinanza - incalzano - Dimostra che i...

domenica, 7 marzo 2021, 19:08

Sono stati resi noti tutti i titoli finalisti dell'undicesima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario di saggistica d'attualità, organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e che ha visto anche quest'anno la partecipazione di autori di grande fama e di Case Editrici di importanza nazionale.Questa...

domenica, 7 marzo 2021, 19:08

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 marzo, sono 342.

sabato, 6 marzo 2021, 15:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 marzo, sono 389.