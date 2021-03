Panchieri (Pd) sullo 'sproloquio' di Colombini: "Negazionista è colui che nega gli effetti del virus"

lunedì, 1 marzo 2021, 18:34

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri interviene a seguito della pubblicazione del video di Andrea Colombini dopo le accuse ricevute da alcuni componenti della maggioranza in consiglio comunale: Ho avuto modo di ascoltare il video contenente la lunga dissertazione, meglio sarebbe definirla sproloquio, del Sig. Colombini in merito a quanto accaduto nel corso del suo breve intervento in Consiglio Comunale, con l'abbandono della seduta virtuale da parte di consiglieri comunali in segno di protesta per affermazioni attribuite al suddetto, secondo lui mal comprese. Ne sono seguite minacce di querele da una parte e dall'altra. Certamente avremo modo di divertirci al riguardo. Intervengo, seguendo le affermazioni del suddetto, in qualità di Segretario del Circolo Centro Storico dei cosidetti Piddioti. Immagino che con questa dizione si voglia indicare in modo dispregiativo chi milita nel Pd dall'alto di una presunta superiorità morale ed intellettuale. Nel lunghissimo intervento in cui si dice tutto e il suo contrario il centro del ragionamento è che il Covid è poco più che un'influenza utilizzata a scopi politici per cercare di "instaurare un colpo di stato filocomunista e filocinese". Accidenti che lucida capacità di analisi ! Eravamo tutti in trepida attesa di Qualcuno che finalmente ci aprisse gli occhi! Ma il problema è, caro Sig. Colombini, che in un anno abbiamo avuto 100.000 morti di Covid, centomila uomini e donne, che sarebbero ancora in vita senza quella che lei definisce poco più che un'influenza.. Nell' odierno dibattito pubblico sulla pandemia "negazionista" non è colui che nega l'esistenza del virus, ma colui che ne nega gli effetti, proprio come cerca di fare lei. Restiamo, nel frattempo, in ansiosa attesa delle preannunciate "radiose giornate" di marzo.