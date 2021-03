Panchieri replica: "Su ex manifattura, Lucca in Azione non credibile"

mercoledì, 24 marzo 2021, 09:11

Il segretario del Circolo Centro Storico PD, Roberto Panchieri, torna a rispondere al gruppo "Lucca in Azione" sul progetto della ex manifattura: "Visto che sono stato personalmente chiamato in causa dal gruppo politico Lucca in Azione sul tema della Manifattura Sud - afferma - sono costretto, mio malgrado, ad una breve e, spero, conclusiva replica. Non ribatto punto per punto alle obiezioni avanzate, perchè ormai sarebbe inutile nei confronti di chi non esita a bollare come "operazione speculativa" un investimento che prevede un rendimento inferiore al 5%, cioè completamente al di sotto dei parametri medi previsti dal Ministero delle Infrastrutture per questo tipo di operazioni. Mi limito a far presente che questo gruppo politico, animato a suo dire dalla preoccupazione per il bene futuro della città, dopo aver vivisezionato e rigettato la proposta di rigenerazione urbana avanzata da Coima (società quotata in borsa che ha diretto la riqualificazione dell'area di Porta Nuova a Milano ed ora quella di Porta Romana a Milano nell'area della ex stazione ferroviaria destinata a strutture ricettive per le Olimpiadi del 2026) per conto di un Fondo riferibile alla Fondazione Cassa di Risparmio, la serietà e l'utilità dei cui interventi è sotto gli occhi di tutti, propone come alternativa (udite udite) Music Innovation Hub, impresa sociale, certamente meritoria, ma del tutto inadeguata a questa sfida. Questa proposta dà, a mio avviso, la misura della credibilità complessiva della posizione sul tema Manifattura da parte di Lucca in Azione".