Partono i seminari on line della sezione lucchese della Società Filosofica Italiana

Altre notizie brevi

sabato, 20 marzo 2021, 15:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 marzo, sono 447. In Lucchesia si contano in tutto 63 nuovi casi: Altopascio 16, Capannori 7, Lucca 27, Montecarlo 4, Porcari 2, Villa Basilica 6.

sabato, 20 marzo 2021, 12:22

"In un anno di pandemia, secondo i dati diffusi dall'Oms, sono aumentati a dismisura i livelli di stress, ansia, depressione, ma anche gesti autolesivi e suicidi, soprattutto tra i più giovani, adolescenti quanto bambini. Tra i fattori di rischio ci sono il distanziamento sociale, la restrizione delle libertà personali, la...

sabato, 20 marzo 2021, 10:20

Lunedì 22 marzo iniziano, alle 17:30, i percorsi di approfondimento, laboratori, letture ad alta voce e incontri con gli autori con il primo appuntamento di 'Leggere... che passione!', appuntamenti online rivolti agli studenti, ai genitori, agli insegnanti, ai bibliotecari e agli educatori.

sabato, 20 marzo 2021, 08:25

Ancora una settimana in arancione per la Toscana, che con un indice di trasmissibilità RT di 1,09, per questo parametro si avvicina alla zona gialla, che scatta a 1, mentre l’indice di contagio complessivo è a 246.

venerdì, 19 marzo 2021, 16:13

Da domani, sabato 20 marzo, fino al 31 marzo la Regione istituisce il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale in considerazione dell'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi legato alle condizioni climatiche.

venerdì, 19 marzo 2021, 15:55

"Fra i molteplici settori pesantemente colpiti dalla pandemia - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - vi è certamente quello calzaturiero lucchese che appare in chiara difficoltà."

venerdì, 19 marzo 2021, 15:52

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 2 marzo 2021 - 4^ Serie Speciale - è stata pubblicata la procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle...

venerdì, 19 marzo 2021, 15:51

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 marzo, sono 370.

venerdì, 19 marzo 2021, 15:48

"Lucca è stata presa in giro dalla politica regionale a guida Pd. Sempre il solito copione: solo annunci! Prima Rossi un anno fa venne a Lucca (era il 21 marzo 2020) annunciando 72 posti letto di terapia intensiva a Campo di Marte che non si sono mai visti poi a...

venerdì, 19 marzo 2021, 13:36

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo.