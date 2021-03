Pellicci (Sinistra Italiana): "Qualità dell'aria nella Piana, le amministrazioni si coordinino per un piano a lungo termine. Targhe alterne palliativo insufficiente"

Altre notizie brevi

giovedì, 18 marzo 2021, 19:25

A partire da lunedì prossimo (22 marzo) e fino al 16 aprile, in via della Rosa saranno effettuati dei lavori per la posa in opera di un nuovo cavidotto per conto di E-Distribuzione spa. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività del cantiere, saranno introdotte delle modifiche temporanee alla...

giovedì, 18 marzo 2021, 17:16

Il Segretario FP Cisl Toscana Nord, Massimo Petrucci informa che il 30 marzo inizieranno i corsi per la preparazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni locali nelle categorie C e D, corso base di primo livello, e per dirigenti, corso di secondo livello.

giovedì, 18 marzo 2021, 17:13

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene così con una breve nota stampa: "La notizia che la Commissione Urbanistica del Comune ha finalmente presentato uno studio di fattibilità per risolvere l'ormai insopportabile peso del traffico pesante intorno al Centro Storico e nel quartiere di S.Concordio va...

giovedì, 18 marzo 2021, 15:55

Poste Italiane è sempre più “green” in provincia di Lucca.

giovedì, 18 marzo 2021, 14:39

AIL Lucca torna in piazza, come in tutta Italia, da domani, venerdì 19 a domenica 21 marzo. Il tradizionale appuntamento primaverile con le uova di cioccolato dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma è finalizzato alla raccolta dei fondi per sostenere l’assistenza domiciliare ematologica.

giovedì, 18 marzo 2021, 13:52

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 marzo, sono 498. Sono 86 i nuovi casi in Lucchesia: Altopascio 13, Capannori 19, Lucca 38, Montecarlo 7, Porcari 5, Villa Basilica 4.

giovedì, 18 marzo 2021, 10:44

La Giunta regionale toscana ha approvato, su proposta dell’assessore al governo del territorio e al paesaggio, Stefano Baccelli, le linee-guida che permetteranno alle Amministrazioni locali di adeguare i loro atti di governo del territorio (dal Piano strutturale al Piano operativo) ai criteri ispiratori del Piano regionale cave.

giovedì, 18 marzo 2021, 08:39

Un anno fa le immagini disarmanti dei carri armati con all'interno le vittime di Covid riempivano di tristezza e dolore gli animi degli italiani. Sono ancora nitide, ed è così che deve essere perché il ricordo non deve mai svanire.

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 marzo, sono 424.

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:46

Sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo a seguito dei danni causati dal forte vento dei giorni 28 e 29 ottobre del 2018.Nello specifico i cittadini possono presentare la richiesta di contributo solo per le abitazioni diverse da quella principale, e potranno farlo anche coloro...