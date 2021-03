Prima riunione del tavolo della coalizione di centrodestra in vista delle amministrative 2022

martedì, 30 marzo 2021, 17:33

Confronto avviato. Si è tenuta la prima riunione del tavolo della coalizione di centrodestra in vista delle amministrative 2022, quando Lucca sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. All'incontro erano presenti i vertici dei partiti e delle liste civiche: per la Lega la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni insieme a Riccardo Cavirani, responsabile provinciale del partito; per Fratelli d'Italia l'onorevole Riccardo Zucconi e Riccardo Giannoni; per Forza Italia il responsabile provinciale Maurizio Marchetti e il vice Matteo Scannerini; per SìAmoLucca il presidente Remo Santini e il segretario Roberta Betti; per Difendere Lucca i referenti Fabio Barsanti e Daniele Boschi.

Nel corso della riunione, avvenuta in modalità telematica, si è convenuto sulla necessità di perseguire l'unità di intenti per presentarsi all'appuntamento con le urne con la massima coesione possibile, partendo dall'analisi dei programmi per poi arrivare all'individuazione di un candidato sindaco attraverso la scelta la scelta fra una rosa di nomi.

I vertici di partiti e liste civiche presenti alla riunione hanno definito costruttivo il faccia a faccia, e deciso di programmare a breve una seconda riunione per proseguire nell'analisi dei temi e del percorso.