Scomparsa Mauro Favilla: il cordoglio del presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini

martedì, 16 marzo 2021, 18:23

Il presidente del consiglio comunale di Lucca, Francesco Battistini, si fa portavoce del profondo cordoglio dell’aula di Palazzo Santini per la scomparsa dell’ex sindaco Mauro Favilla, già senatore della Repubblica.

“Sono profondamente dispiaciuto per l’improvvisa scomparsa di Mauro Favilla che per tanti anni è stato protagonista attivo della politica lucchese in diversi ruoli istituzionali e in particolare come sindaco. Esprimo ai familiari le sentite condoglianze dell’intero consiglio comunale di Lucca” afferma il presidente Battistini.

Durante la seduta del consiglio, in programma per stasera, 16 marzo, sarà reso omaggio alla memoria dello scomparso primo cittadino.