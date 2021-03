"Sentieri rivisitati", il libro di Luciano Corradini

martedì, 16 marzo 2021, 19:29

"Sentieri rivisitati" (Armando Editore 2016) è un "piccolo" libro di Luciano Corradini (professore emerito di pedagogia generale nell'università di Roma Tre e presidente emerito dell'UCIIM), che vale la pena di rileggere soprattutto da parte dei docenti e degli appassionati delle dinamiche educative.



L'autore, giunto all'età di 86 anni e desideroso di continuare il cammino della vita, avverte, per così dire, la necessità di tracciare un libero e provvisorio bilancio immergendosi nei pensieri suoi ed in quelli dei suoi ex maestri ed ex allievi che hanno contribuito "a costruire relazioni importanti per dare senso e calore alla vita".



Il libro -scrive Corradini- "non è un diario, né un'autobiografia, né una storia, ma una sorta di viaggio nella memoria" condotto con l'aiuto di lettere, ricordi ed immagini per scandagliare e rivivere quelle relazioni educative intense che hanno costellato l'esistenza dell'autore e possono orientare anche il giovane o meno giovane lettore di oggi.



Il titolo "Sentieri ritrovati" è allusivo: in una società fluida nella quale "non sappiamo dove andremo", diventa fondamentale non disperdersi nel bosco; ma ritrovarsi tra persone diverse, ciascuna con la sua verità, per intessere relazioni profonde e rendere "più sopportabile e più interessante il nostro viaggio terreno, sia esso definitivo o preludio di un'altra vita". E allora l'esperienza concretamente vissuta, nel passato come nel presente, da ciascuno diventa patrimonio comune per arricchire sia la ricerca teorica che il dialogo esistenziale tra discepoli e maestri.



Corradini sviluppa, nella prima parte del libro, una riflessione sulla dimensione etico-pedagogica che dovrebbe caratterizzare il rapporto docente - discente raccontando episodi della sua vita e della sua carriera professionale, nonché focalizzando l'interesse sulle figure del discepolo e del maestro.



L'attitudine al discepolato e l'autorevolezza magisteriale sempre connessa con la testimonianza, che hanno sicuramente rimandi evangelici, sono importanti secondo il Nostro per ridare nuova credibilità alla scienza e nuovo slancio alla società.



Nella seconda parte Corradini fa dono al lettore di alcune lettere, anzi stralci di lettere, di suoi ex studenti, da cui si comprende la stima, l'apprezzamento e l'affetto degli allievi, ma anche il rispetto e lo spirito di servizio del professore: un vero rapporto interscambiabile tra discepolo e maestro.



Nella terza parte del libro vengono tracciati i profili dei maestri di Corradini: Gesualdo Nosengo, Aldo ed Evandro Agazzi, Giovanni Reale, Carlo Maria Martini ed altri. Ma anche la sua madre Angiolina Garavaldi Corradini, il suo amico d'adolescenza Serghio Aguzzoli... e sua moglie Maria Bona.



Dalle lettere e dalle testimonianze traspare che Luciano Corradini da tutti ha appreso e a tutti ha donato. Ma direi che una prediletta compagna di viaggio è stata ed è sua moglie Bona: vera "discepola e maestra" che continua a guidare lo sposo verso il Mistero.



Fabiano D'Arrigo