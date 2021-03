Tagliasacchi: "Con Favilla un’amicizia basata sul reciproco rispetto"

martedì, 16 marzo 2021, 18:26

Andrea Tagliasacchi, ex presidente della Provincia nonché attuale sindaco di Castelnuovo Garfagnana, ricorda Mauro Favilla: La scomparsa di Mauro Favilla mi ha procurato un grande dispiacere. Siamo stati avversari in politica, ma nel 2007, all'indomani della sua affermazione elettorale che ci vedeva in campi opposti, ci siamo avvicinati, sicuramente sul piano umano e personale, riuscendo a fugare le inevitabili diffidenze reciproche, fino a coltivare con gli anni un’amicizia basata sul reciproco rispetto, riservata e discreta come era caratteristica dell’uomo. Con Favilla se ne va un testimone prezioso e un protagonista di una lunga vicenda politica. Favilla è stato un amministratore e un sindaco ispirato da un grande amore per la città di Lucca.