Ufficio immigrazione, attività sospesa per caso Covid

lunedì, 22 marzo 2021, 13:27

L'attività di sportello dell'ufficio immigrazione della questura è stata sospesa, in via precauzionale, a causa di un caso di positività. Gli utenti che avevano appuntamentto saranno contattati nelle prossime settimane per fissare nuove date.