Un corso di acquerello botanico all'Orto Botanico di Lucca

lunedì, 22 marzo 2021, 14:42

Sabato 10 aprile – restrizioni Covid permettendo - all'Orto botanico di Lucca partirà un Corso di acquerello botanico dedicato alle camelie sotto la guida della pittrice botanica fiorentina Simonetta Occhipinti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per la Diffusione delle piante fra gli amatori A.Di.P.A., si realizzerà grazie alla collaborazione e al contributo dell’Orto botanico di Lucca. Il corso si articola in quattro lezioni tutti i sabati dal 10 aprile al 1 Maggio. Ogni lezione si svolgerà tra il giardino e la casermetta San Regolo, dalla ore 10 alle ore 17, compresa una breve pausa pranzo.

I partecipanti avranno la possibilità di dipingere i fiori di camelia della ricca collezione dell’Orto botanico lucchese, osservandone le caratteristiche morfologiche e coloristiche. Impareranno a realizzare il bianco e le screziature dei petali e a rendere la superficie lucida delle foglie. Si lavorerà inizialmente sul disegno a matita finalizzata all’osservazione approfondita delle caratteristiche morfologiche del soggetto scelto e sulla sua migliore composizione artistica, cercando di ottenere un’immagine il più possibile reale e tridimensionale. Poi seguiranno esercizi sull’utilizzo dei pennelli lavorando sul tratto, sull’uso dell’acqua e sulla conoscenza dei colori primari e complementari oltre che sul modo di stenderli a corpo ed a velature. Dopo il lavoro propedeutico si passerà alla composizione e alla realizzazione della tavola. La riproduzione sul foglio definitivo sarà eseguita utilizzando la tecnica del ricalco.

Il corso è aperto ad un massimo di sette partecipanti adulti, sia principianti che appassionati, purchè motivati a sviluppare una buona capacità di osservazione e interessati a mettera alla prova nella raffigurazione della bellezza della natura nei più minimi particolari. Il corso, per un totale di circa 24 ore di lezione, ha un costo di 240 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 Aprile prossimo salvo esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.ortobotanicodilucca.it o scrivere ai seguenti indirizzi: adipasedecentrale@gmail.com - simonettaocchipintipaint@gmail.com Adipa Sede Centrale tel. 0583 950118 – martedì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Nel caso che le restrizioni dovute alle misure di contenimento Covid si protraggano, le date del corso slitteranno alle settimane successive.

Simonetta Occhipinti è membro professionista SBA ( English Society of Botanical Artists) e membro associato ASBA (American Society of Botanical Artists). Ha esposto le sue opere in sedi prestigiose come l’Accademia dei Georgofili, la Lindlay Hall a Londra, gli Orti Botanici di Firenze, Lucca, Padova, Edimburgo, il Museo Villa Bardini a Firenze, l’Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburgh, il Manggha Museum of Japanese Art and Technology di Cracovia. Ha vinto due medaglie d’oro: al “London Botanical Art Show” organizzato dalla Royal Horticultural Society e al “Biscot International Exhibition” organizzato da Gardening Scotland and Royal Botanic Garden di Edimburgo. Dal 2019 una sua opera è nella collezione permanente dell’Hunt Institute for Botanical Documentation. Vive e lavora in Toscana, sulle colline di Firenze.