Vaccini agli over 80, sindacati pensionati: "In Toscana ritardo da recuperare"

Altre notizie brevi

martedì, 30 marzo 2021, 11:07

Da domani mercoledì 31 marzo cesserà l’attività in convenzione del medico di famiglia Riccardo Giovanni Martinelli in servizio nell’ambito di Lucca e Pescaglia (Aft Lucca Sud) e contestualmente anche quella del suo sostituto Carmine Carraro Pezzullo.

martedì, 30 marzo 2021, 10:20

È stata pubblicata la Carta dei Servizi svolti da ONE Scarl per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. La Carta è consultabile sul sito internet aziendale. Sotto il marchio ONE Scarl, si è realizzato, come ormai da due anni, una Carta dei Servizi unificata per...

martedì, 30 marzo 2021, 09:03

"Forza Italia ha presentato la sua idea per la riqualifica del Percorso Vita a Marlia". Così dice Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori. "Il nostro gruppo comunale ha elaborato una mozione che analizza lo status del percorso, partendo dal passo centrale.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

Sono aperte le agende per prenotare il vaccino AstraZeneca, a disposizione circa 70mila nuove dosi.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

Il comitato Per San Concordio, l'associazione Amici del porto della Formica e l'associazione culturale quartiere di San Concordio si appellano ai consiglieri per il ripristino della vecchia fontana in via Nottolini.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:01

Riguardo la decisione di revoca del mandato dell'assessore Celestino Marchini il partito socialista italiano di Lucca prende le distanze dalla scelta del sindaco: "Non ne condividiamo né il metodo né il merito. Nelle ultime settimane la giunta si è attivata per un percorso di condivisione delle problematiche di governo, ma...

lunedì, 29 marzo 2021, 17:29

Il presidente Gerri Stefanini della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ringrazia la fondazione Cassa di Risparmio per il contributo ricevuto: Anche per l'anno in corso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato un contributo a sostegno delle attività culturali promosse ed organizzate della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" A.P.S.

lunedì, 29 marzo 2021, 17:11

Nell’azienda Usl Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 marzo, sono 288.

lunedì, 29 marzo 2021, 10:36

Compleanno dell'artista lucchese Fabrizio Barsotti, domani (martedì 30 marzo). Compie 53 anni, da sempre impegnato per valorizzare la zona di via del Fosso, con iniziative culturali artistiche 'I fossi dell'arte', dopo il successo del 2019 e 2020.

lunedì, 29 marzo 2021, 09:32

La buona notizia è che oggi le tariffe RC auto in Toscana sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 507,08 euro, vale a dire il 13,4% in...