Via Martiri Lunatesi, Zappia (Lega) sollecita l'amministrazione

venerdì, 5 marzo 2021, 20:19

Il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, scrive in una stampa: "Alcuni cittadini che abitano in via Martiri Lunatesi, lato Penny Market, mi segnalano che sono stati eseguiti dei lavori per stendere la fibra ottica. Una volta terminati i lavori, non hanno ripristinato il suolo stradale e i giardini adiacenti. Vorrei sollecitare l'amministrazione, considerato che i lavori sono incominciati a gennaio, a controllare che vengano eseguiti e finiti per ripristinare i tratti in questione. Facendo almeno rastrellare e pareggiare la superficie in modo che non si vedano avvallamenti. Questi lavori sono stati eseguiti anche sulla pista ciclabile di via Romana dove hanno passato i tubi per la fibra e la traccia è rimasta senza essere asfaltata con il rischio che chi passa con la bicicletta si possa far male".