Workshop a Villa Reale, focus sul ritratto

Altre notizie brevi

giovedì, 11 marzo 2021, 16:32

Di fronte alla gestione della pandemia, dei lockdown e dei vaccini Potere al Popolo lancia una giornata nazionale di sensibilizzazione e azione sulla questione e la liberalizzazione delle case farmaceutiche di quest'ultimi: "Non è possibile uscire dall'emergenza pandemica se non si obbligano le multinazionali a smettere di speculare sulla nostra...

giovedì, 11 marzo 2021, 16:06

Lunedì prossimo, 15 marzo, partono i lavori per l'estensione della rete dell'acquedotto sulla Via Romana, nel tratto che va dall'incrocio con via Carlo Piaggia, all'altezza della chiesa di Capannori fino alla sede della Misericordia. Un intervento con cui prende il via la realizzazione del 'Salotto Urbano' di Capannori, il progetto...

giovedì, 11 marzo 2021, 15:22

"Nell'ottobre 2019 il sindaco Menesini e l'amministrazione, rispondendo a una nostra interrogazione, promisero ai capannoresi - che intanto avevano depositato una petizione - di convocare un'assemblea pubblica con la 'Selene' circa il nuovo stabilimento di Santa Margherita.

giovedì, 11 marzo 2021, 15:18

Poca distanza di sicurezza e la sala d'attesa troppo affollata, questi gli aspetti segnalati da Rifondazione Comunista di Lucca all'ospedale Campo di Marte: "Una persona che deve prenotare una qualsiasi prestazione si reca direttamente al Cup, prende il numero e attende il proprio turno all'interno di una stanza con una...

giovedì, 11 marzo 2021, 14:54

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 marzo, sono 382.

mercoledì, 10 marzo 2021, 19:00

Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso...

mercoledì, 10 marzo 2021, 19:00

Al fine di rimuovere ogni ostacolo legato ai brevetti e alla proprietà dei vaccini, domani Rifondazione Comunista parteciperà alla giornata europea di mobilitazione. "La nostra salute vale più dei vostri profitti - incalzano - Ci incontreremo alle 10 all'ingresso dell'ospedale Campo di Marte per promuovere la raccolta firme ICE, Iniziativa...

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:54

L'occupazione femminile, continua ad essere un tema di attualità, ma quando si parla del rapporto delle donne vittime di violenza con il lavoro si aprono ulteriori scenari di riflessione.

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:29

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 376. In lucchesia si contano 82 nuovi casi di contagio: Altopascio 9, Capannori 16, Lucca 44, Montecarlo 2, Porcari 11.

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:38

È evidente perplessità di Sinistra Italiana Lucca di fronte alla possibile vendita del depuratore di Veneri e i rappresentanti mettono nero su bianco i loro dubbi: "Si tratta di un bene che dovremmo potenziare in in vista dell'arrivo di nuove macchine per la produzione di carta nella calle - spiega...