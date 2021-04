Annamaria Frigo sulle chiusure di Pasqua: "Incomprensibile e inaccettabile"

sabato, 3 aprile 2021, 19:37

"Incomprensibile e inaccettabile": questo il pensiero di Annamaria Frigo, responsabile di Fratelli d'Italia per i rapporti con il commercio della provincia di Lucca, in merito alle chiusure di Pasqua. "Una non resurrezione, la potremmo definire, per tutte quelle imprese che per il secondo anno non potranno lavorare. Una scelta che aumenterà ancora di più il numero delle chiusure totali di molte attività commerciali e che ci indegna profondamente per le gravissime responsabilità del governo centrale, e in Toscana, del presidente Giani – incalza – Per colpa della pessima gestione della campagna vaccinale, del mancato aumento dei posti di terapia intensiva negli ospedali, di inadempienze nel settore trasporti e scuola, a pagare sono sempre i titolari delle piccole e medie imprese. Ogni tipo di azienda, con una gestione oculata e attenta può contrastare periodi di crisi, mettendo in atto strategie , cercando in ogni modo di analizzare i punti di forza e debolezza del mercato , cambiando risorse umane, gestendo gli imprevisti , cambiando strategie comunicative, mettendo in atto alternative. Ma la migliore delle strategie aziendali risulta vana nell'incertezza dei tempi e dei modi della riapertura"