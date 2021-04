Assemblea ordinaria dei soci della Misericordia S.Gemma

Altre notizie brevi

martedì, 6 aprile 2021, 20:29

"Ho appreso dell’improvvisa scomparsa di Roberto Davini, una notizia che mi provoca un grande dispiacere. Me lo ricordo, Roberto, quando, dal 2000 al 2007, ha ricoperto l’incarico di presidente di Geal. Mi stringo intorno alla famiglia e agli amici in questo momento di estremo dolore: a loro esprimo le mie...

martedì, 6 aprile 2021, 17:04

Alberto Baccini anche a nome di Italia Viva e Francesco Colucci con i Socialisti Riformisti, di cui ha fatto anche parte, piangono l'improvvisa scomparsa di Roberto Davini: "Un caro amico ed un amministratore pubblico, capace e fattivo. Alla famiglia le più sentite condoglianze".

martedì, 6 aprile 2021, 16:40

Il 10 aprile, la società popolare di mutuo soccorso, scenderà in piazza, in tutta Italia, per lanciare il Recovery Planet. Tale evento avrà luogo anche a Lucca, in piazza San Michele, alle ore 17, per rivendicare alcuni diritti che dovrebbero già essere presenti nella vita dei cittadini.

martedì, 6 aprile 2021, 16:31

La società Lucchese 1905, prendendo atto e consapevolezza del delicato momento sportivo, comunica l’irrevocabile decisione di indire il silenzio stampa dei tesserati fino al termine del campionato. "In caso di necessità od esplicita richiesta - scrive la società -, il presidente rossonero Bruno Russo rappresenta l’unica persona preposta a rilasciare dichiarazioni.

martedì, 6 aprile 2021, 15:40

Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per vento e neve, valido fino alle 18 di oggi per la neve e fino alle 20 per il vento, che interessa tutta la regione per quanto riguarda il vento, mentre per la neve interessa...

martedì, 6 aprile 2021, 14:48

Il circolo Centro Storico del Pd di Lucca interviene rispondendo al consigliere Santini in merito alla messa in sicurezza lungo le mura della città. "La raccolta firme contro l'installazione delle ringhiere di protezione non tiene conto del tema sicurezza che si è via via sempre più evidenziato con i ripetuti...

martedì, 6 aprile 2021, 10:00

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 aprile, sono 244.

lunedì, 5 aprile 2021, 13:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 aprile, sono 305.

domenica, 4 aprile 2021, 15:32

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 aprile, sono 468.

sabato, 3 aprile 2021, 19:37

"Incomprensibile e inaccettabile": questo il pensiero di Annamaria Frigo, responsabile di Fratelli d'Italia per i rapporti con il commercio della provincia di Lucca, in merito alle chiusure di Pasqua. "Una non resurrezione, la potremmo definire, per tutte quelle imprese che per il secondo anno non potranno lavorare.