Baratto amministrativo: parte il percorso per l'istituzione di un regolamento per lo scambio fra lavoro di pubblica utilità e sconti sulle imposte

Altre notizie brevi

venerdì, 23 aprile 2021, 18:58

È stata firmata questa mattina l'ordinanza per l'abbattimento urgente di quattro alberi malati. Si tratta di tre lecci (Quercus ilex): uno in viale Regina Margherita e due in viale Pacini. Sarà poi abbattuto un Celtis australis in via dei Macelli.

venerdì, 23 aprile 2021, 14:25

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 aprile, sono 232. Sono 21 i nuovi positivi in Lucchesia. Nel dettaglio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 8, Montecarlo 1.

venerdì, 23 aprile 2021, 12:44

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è...

venerdì, 23 aprile 2021, 12:14

Si concretizza anche sul fronte comunicativo il progetto nazionale dell'UPI "Province e Comuni" di cui anche la Provincia di Lucca è partner istituzionale.

venerdì, 23 aprile 2021, 10:52

Domenica 25 aprile alle ore 16 inizierà a suonare la nuova campana dedicata a S. Zita e alla memoria del Servo di Dio Enrico Bartoletti, Arcivescovo emerito di Lucca. Seguirà, a congrui intervalli, il suono delle campane prima con il nuovo impianto elettrico poi a mano dai nostri esperti campanari.Nacque...

venerdì, 23 aprile 2021, 08:47

Riceviamo e pubblichiamo questa breve lettera di Giuseppe Nardi, residente a Torre in Valfreddana sulla Via per Camaiore, a seguito dell'annuncio dei lavori sul viale Europa:"Vanno bene i lavori sul Viale Europa (in comune di Capannori - sic!), ma quelli sulla Via provinciale per Camaiore (in comune di Lucca) a...

giovedì, 22 aprile 2021, 20:43

L'amministrazione comunale non parteciperà né oggi (22 aprile) né nei prossimi giorni ad alcun incontro pubblico relativo alla proposta progettuale per la parte sud della Manifattura.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:54

L'amministrazione comunale invita i cittadini che dovessero trovare nella cassetta della posta un avviso di giacenza relativa alla propria carta di identità elettronica, a telefonare allo 055-3231226 e concordare con Nexive, azienda incaricata dal Comune, un appuntamento per ricevere a casa il nuovo documento d'identità.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:53

"Rilanciare il Turismo"è il dibattito promosso da Italia Viva Lucca su Zoom martedì 27 aprile ore 21,30. Parteciperanno al dibattito, in ordine alfabetico:

giovedì, 22 aprile 2021, 17:01

Lucca avvia il piano di assunzioni per aprire un ufficio Europa e Potere al popolo commenta la scelta definendola un passo avanti: “I fondi europei siano sicuramente il primo canale di finanziamento per gli interventi degli enti locali su edifici pubblici e scolastici e sulle aree verdi, ma sia doveroso...