Bimbo di sei anni investito a Lammari

Altre notizie brevi

giovedì, 1 aprile 2021, 23:13

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri non potendo prendersela, giustamente e storicamente, con il condottiero Castracani, se la prende nel tentativo di difendere la sua maggioranza politica dall'ennesima figura barbina, con Colucci di Italia Viva e con Barsanti di Difendere Lucca: ma quanto tempo ci vorrà,...

giovedì, 1 aprile 2021, 20:09

E' in libreria da pochi giorni il volume "L’uomo multiforme - Una lettura dell’Odissea" di Emiliano Sarti, edito da Tralerighe libri (Pagine 246 – euro 16,00. ISBN 9788832871586).

giovedì, 1 aprile 2021, 16:27

L'Associazione Musicale Lucchese si stringe con sincero affetto alle figlie dell'avvocato Nencini, Franca e Valeria. «Storico socio sostenitore dell'Associazione, - affermano Marco Cattani e Simone Soldati a nome del consiglio e del comitato artistico dell'AML - lo ricordiamo per la sua grande passione per la musica, in nome della quale...

giovedì, 1 aprile 2021, 15:30

Da domani sera (2 aprile) fino al 6 aprile Porta Elisa sarà illuminata di blu.

giovedì, 1 aprile 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 aprile, sono 469. In Lucchesia oggi si registrano 102 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 20, Capannori 42, Lucca 35, Montecarlo 1, Porcari 3; Villa Basilica 1.

giovedì, 1 aprile 2021, 14:33

"Raccogliamo l'appello dei parrucchieri e centri estetici e ci faremo promotori delle loro richieste. Organizzeremo un incontro online con gli imprenditori che disperatamente chiedono di riaprire". Lo annunciano il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca Marco Martinelli.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:50

Assistiamo all'ennesima presa in giro! I principi di ripartizione del fondo nazionale mettono all'angolo la montagna toscana. Invito il Presidente Giani ad alzare la voce in Conferenza Stato-Regioni assumendo posizioni più radicali a difesa della nostra montagna" tuona il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:16

C'è ancora qualche giorno per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Province per profili nelle categorie C e D e per dirigenti.

giovedì, 1 aprile 2021, 11:01

L’Accademia Italiana della Cucina, nella persona della delegata di Lucca Daniela Clerici si stringe con affetto intorno alla famiglia dell’Avv. Giorgio Nencini. “Una presenza discreta e ironica – afferma Clerici – che ci ha accompagnato anche in qualità di delegato dal 1996 al 1999 e membro attivo della Consulta fino...

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:00

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.