"Buche sulla via per Camaiore"

venerdì, 30 aprile 2021, 15:33

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, abitante sulla via provinciale di Camaiore, nel centro abitato di Torre, sulla situazione sulla via per Camaiore:



"In attesa della auspicata riasfaltatura, continua, purtroppo, in modo inarrestabile il pesante degrado del manto stradale della Via provinciale per Camaiore. In particolare si stanno creando delle pericolose buche - con pezzi di asfalto rimossi dall'intenso traffico - asfalto che è reso ancor più fragile dalle infiltrazione d'acqua delle continue piogge di questo periodo. La invito ad inviare un tecnico per un sopralluogo per accertare l'entità di questi problemi. A questo proposito nel tratto del centro abitato di Torre (Lucca), pochi giorni fa, un cicloamatore "prese" (o meglio come si dice "infilò") una di queste buche cadendo a terra - per fortuna senza gravi danni personali ma con il rischio di essere travolto da automezzi in transito. In effetti bisogna essere dotati di una cerca agilità come si affrontasse un percorso di gimkana. Ringrazio della cortese attenzione in merito e porgo distinti saluti".