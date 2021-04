Confartigianato: energia, dal 1° luglio 2021 termina il mercato tutelato per le imprese

venerdì, 16 aprile 2021, 10:38

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricorda che il mercato tutelato dell'energia elettrica sta per terminare per alcune tipologie di aziende. Dopo diverse proroghe il superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico per le piccole imprese è infatti previsto dal 1 gennaio 2021 in maniera graduale e dal 1 luglio 2021 in modo definitivo.

Le aziende interessate dall’obbligo di passaggio al mercato libero a far data dal 1 luglio 2021 saranno quelle che hanno i seguenti requisiti:

o un numero di dipendenti tra 10 e 50;

o un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo tra 2 e 10 milioni di euro;

o titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 KW.

Dopo il 1 luglio 2021 tali aziende vedranno cambiare il proprio fornitore sulla base di colui che vincerà la gara, e che applicherà molto probabilmente prezzi maggiorati, con la possibilità di richiedere depositi cauzionali, di ritardi nell'emissione delle fatture etc. etc.

Confartigianato Imprese Massa Carrara, in collaborazione con il Consorzio Multienergia è sempre a disposizione dei propri imprenditori per tutti i chiarimenti, per aiutarli a capire se rientrano nella tipologia interessata dalla cessazione del mercato di maggior tutela e per illustrare i passaggi che eventualmente devono compiere.

Vi invitiamo pertanto a contattarci per avere gratuitamente un’analisi della Vostra fornitura aziendale di energia elettrica e valutare il passaggio della fornitura stessa con il nostro Consorzio Multienergia, tutto in maniera gratuita: Confartigianato Imprese Massa Carrara, Via Frassina 65 Carrara, Tel. 0585/1980393 E-Mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it