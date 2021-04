Confederazione Cobas lancia il 'Recovery Planet' in piazza San Michele

martedì, 6 aprile 2021, 16:40

Il 10 aprile, la società popolare di mutuo soccorso, scenderà in piazza, in tutta Italia, per lanciare il Recovery Planet. Tale evento avrà luogo anche a Lucca, in piazza San Michele, alle ore 17, per rivendicare alcuni diritti che dovrebbero già essere presenti nella vita dei cittadini.

La società della cura richiede un reddito universale che renda maggiormente forti, individualmente, i lavoratori dipendenti e quelli autonomi sul mercato proprio perché costringerebbe le imprese a non puntare più al contenimento della dinamica salariale, bensì ad un aumento della produttività e qualità dei prodotti. Tra le varie proposte fatte c'è anche quella di arginare la disoccupazione tecnologica, dovuta alla robotizzazione della produzione, riducendo il tempo di lavoro a parità, però, di salario. L'occupazione femminile, la più danneggiata da questo anno di pandemia, dovrebbe essere incentivata da periodi di maternità prolungati, da congedi parentali finanziati dalla spesa pubblica, da un effettivo assegno unico universale per ciascun figlio a carico e da più servizi sociali accompagnati da un miglioramento del bilancio dei tempi e della vita. Tutto questo senza dimenticarsi dell'occupazione giovanile che andrebbe garantita con un lavoro di qualità in termini di diritti, dalla riduzione della precarietà, riduzione dei tempi di lavoro e dall'abbassamento dell'età pensionabile.

Le altre richieste che verranno portate in piazza, tramite le manifestazioni, sono quelle dell'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi in seguito alla conferma di risposta negativa al ricorso all'energia nucleare ed al termine delle produzioni e delle infrastrutture legate all'energia fossile.

''Da rispettarsi la volontà popolare espressa nel referendum del 2011 – dichiara confederazione Cobas della provincia di Lucca – sottraendo l'acqua al mercato, alla borsa ed ai profitti consegnandola, invece, alla gestione partecipativa delle comunità territoriali. Va, inoltre, finanziato un piano contro il dissesto idrogeologico e potenziata una strategia sui rifiuti urbani ed industrial''.

La società della cura mette in evidenza l'urgenza di dover intervenire nel trasporto pubblico e nella pubblica istruzione poiché ne andrebbe rilanciato il modello previsto dalla costituzione basato sulla libertà all'insegnamento, sul pluralismo didattico culturale e sulla democrazia collegiale.

''Tutto questo per non parlare della necessità di riduzione del numero degli alunni per classe, l'azzeramento del più alto tasso di precarietà del lavoro in Europa e degli aumenti salariali per ridurre il gap con i salari europei – prosegue confederazione cobas – vanno aumentati i fondi previsti per la sanità destinandoli ad invertire la tendenza verso l'aziendalizzazione della sanità pubblica e la sua privatizzazione, cause, peraltro principali, dell'altissima mortalità in Italia. La sanità italiana necessita di un'imminente assunzione, a tempo indeterminato, di medici ed infermieri accompagnati da un potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche''.