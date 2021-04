Coronavirus, 35 nuovi contagi e quattro decessi

Altre notizie brevi

venerdì, 9 aprile 2021, 22:28

Lunedì 12 aprile 2021 parte la nuova procedura per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Inps. I bandi territoriali saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.inps.it) oltre che esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di Coordinamento Metropolitano ed i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti.

venerdì, 9 aprile 2021, 19:13

“Confusionale e superficiale”: così Uniti per la Manifattura descrive il consiglio comunale di ieri sera. “Nessuno della maggioranza, a partire dal sindaco ha saputo andare oltre le solite genericità. Nessuna considerazione per le proposte e le idee dell’opposizione - incalzano - Anzi hanno riservato spregio giustificandolo come sempre con una...

venerdì, 9 aprile 2021, 13:09

Fabrizio Barsotti, pittore lucchese da sempre impegnato per valorizzare una parte della città, poco conosciuta come via del Fosso centro storico, spera di poter ripartire con l'iniziativa culturale e artistica "I fossi dell'arte", progetto iniziato nel 2019, con il sostegno di Arci Lucca e Versilia.

venerdì, 9 aprile 2021, 12:47

"Il recente brusco abbassamento della temperatura - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ha messo giustamente in allarme Confagricoltura che chiede un immediato supporto alle Istituzioni." "Ci uniamo convintamente al loro appello - prosegue il consigliere - e quindi invitiamo la Regione a prevedere mirate iniziative...

venerdì, 9 aprile 2021, 12:21

I problemi dei parrucchieri e degli estetisti saranno al centro della videoconferenza che Cna Benessere ha convocato per lunedi 12 aprile alle ore 11, sulla piattaforma Zoom.

venerdì, 9 aprile 2021, 10:34

Le mascherine "usa e getta", com'è noto, seppur utilissime per la protezione dal virus, stanno diventando un problema serio quando queste diventano rifiuti. Per questo motivo, la consigliera regionale del Pd Valentina Mercanti ha presentato una proposta per prevedere una serie di azioni, da parte della Regione, per estendere l'utilizzo...

venerdì, 9 aprile 2021, 09:01

E’ ai blocchi di partenza «Satura lanx. Pomeriggi primaverili tra letteratura, teatro e storia », la nuova proposta offerta dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno...

giovedì, 8 aprile 2021, 19:55

Torna in campo il partito Democrazia Cristiana che si dice pronto per affrontare le amministrative di Altopascio 2021.

giovedì, 8 aprile 2021, 18:02

Iniziano importanti lavori di manutenzione al sottopasso autostradale dell'A11 sul viale San Concordio gestiti da Autostrade per l'Italia. Per evitare disagi alla viabilità, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

giovedì, 8 aprile 2021, 17:49

Il 15 aprile scadono i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d'infanzia e agli spazi gioco comunali l'anno educativo 2021-2022. L'iscrizione è possibile attraverso il portale on-line E-CIVIS per il quale è inoltre disponibile un supporto telefonico su prenotazione chiamando il numero 0583 442410 entro il...