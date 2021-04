Coronavirus, 38 nuovi contagi in Lucchesia e quattro decessi

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:22

La sezione ANPI di Capannori ha deciso di organizzare diverse iniziative per festeggiare nel migliore dei modi la festa della Liberazione dal fascismo. Come sezione ANPI infatti ci siamo sempre posti l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni per trasmettere loro i valori della resistenza partigiana e della nostra bellissima costituzione.

mercoledì, 21 aprile 2021, 15:02

Il movimento Difendere Lucca organizza sabato 24 aprile una raccolta alimentare per le famiglie lucchesi in difficoltà. "Si tratta di un aiuto concreto per far fronte alle conseguenze della crisi economica, aggravata dalla mala gestione dell'emergenza sanitaria".

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:08

All'inizio della prossima settimana verrà effettuato un intervento sulla Torre delle Ore, necessario a sostituire alcuni tratti delle canale di gronda per la raccolta delle acque che, danneggiate dal forte vento delle scorse settimane, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:41

Anche quest'anno il 25 aprile sarà l'occasione per parlare e approfondire su tutto il territorio provinciale, le tematiche legate alla Liberazione e la Provincia si è fatta carico di raccogliere tutte le iniziative in un unico calendario, in modo da poter rendere più fruibile a tutti quanto avviene a Lucca.

martedì, 20 aprile 2021, 22:15

Archiviata la netta vittoria interna nel derby con la Libertas Lucca il Bama è di nuovo sulle tavole del Vetusto Palabox mercoledì 21 aprile alle 21,00.

martedì, 20 aprile 2021, 18:03

Ultimi giorni per inviare i materiali per il concorso per le scuole "I tempi, i luoghi, l'operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d'Etruria e Duchessa di Lucca" organizzato da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara in occasione...

martedì, 20 aprile 2021, 17:59

“Sperimentiamo insieme” è l’iniziativa che prende il via in questi giorni per offrire la possibilità di riprendere attività ludico ricreative per bambini da 0 a 6 anni (in presenza) e anche alcune proposte formative per genitori e figli (online).

martedì, 20 aprile 2021, 17:57

E' in programma giovedì 22 aprile alle ore 18 il primo incontro dell'iniziativa 'La chiamavano Gig Economy' promossa dal Comune di Capannori, nell'ambito del progetto Erasmus + 'Entering the Gig Economy' di cui è partner insieme ad altre realtà europee in collaborazione con Formetica e Progetto Policoro Lucca per per...

martedì, 20 aprile 2021, 17:40

Come possono influire le diverse varianti del Covid-19 sull'evoluzione della pandemia? Potrebbero mettere a rischio i risultati raggiunti e sperati con le campagne vaccinali in atto? Queste e altre domande che ciascuno di noi si pone, troveranno risposta durante l'incontro on line, con il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del...

martedì, 20 aprile 2021, 14:27

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 aprile, sono 175. Sono state intanto superate le 300 mila vaccinazioni sul territorio aziendale.