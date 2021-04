Coronavirus, 55 nuovi contagi e tre decessi in Lucchesia

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 aprile 2021, 22:35

"Franco Petrini era un uomo appassionato e ricco di cultura - sottolinea il consigliere comunale, Daniele Bianucci - che ha assicurato un contributo importante, e generoso, nei confronti della città. In questi anni, in particolare per noi consiglieri alla prima esperienza, è stato un riferimento prezioso: con le sue indicazioni...

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:57

Il cordoglio del sindaco Tambellini e dell'assessore Ragghianti per la scomparsa di Francesco Petrini: A nome di tutta la Giunta comunale, esprimiamo il cordoglio per la scomparsa di Francesco Petrini, ex dirigente scolastico, fondatore dei Custodi della città per gli stati generali della cultura.

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:44

Fino al 30 giugno le famiglie con un figlio minore disabile (anche se compie 18 anni quest'anno) possono fare domanda per ottenere un contributo di 700 euro che viene erogato dalla Regione Toscana.

mercoledì, 14 aprile 2021, 11:15

Zecchino d’Oro è già alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64° edizione, in programma il prossimo dicembre, e anche i piccoli aspiranti solisti della Toscana sono chiamati a partecipare.In tutto sono 49 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla...

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:30

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il rinnovo degli abbonamenti per i residenti. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno: 10euro per la prima auto e 65euro per la seconda.

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:03

Nicolas Di Benedetto in soli tre mesi ha vinto il secondo disco d'oro, continua la sua ascesa professionale mietendo un successo dietro l’altro. I primi di aprile è uscito un altro suo singolo prodotto per Sacky “Quello Vero Freestyle” in 24 ore era già primo in classifica.

martedì, 13 aprile 2021, 18:55

Si riaprono oggi, mercoledì 14 aprile, le prenotazioni del vaccino AstraZeneca, per la la fascia d’età che riguarda gli over 70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951. Per prenotare la somministrazione della prima dose occorre andare, come sempre, sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

martedì, 13 aprile 2021, 18:55

Grazie all’arrivo di 4mila nuove dosi in più del vaccino Pfizer-BioNTech la Asl Toscana nord ovest avvia una campagna straordinaria per 3.300 pazienti estremamente vulnerabili “a chiamata diretta” (su circa 13mila che si sono registrati sul portale regionale) e 900 genitori di bambini fragili (il totale degli iscritti).

martedì, 13 aprile 2021, 18:51

Un nuovo fuoristrada, anche di seconda mano, per raggiungere Mollebamba, nelle Ande. L'Associazione Amici del Perù ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per muoversi meglio lungo le tortuose e sterrate strade peruviane, che durante la stagione delle piogge diventano veri e propri torrenti di fango.

martedì, 13 aprile 2021, 09:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 aprile, sono 246.