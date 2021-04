Crisi, Acli Toscana: "Povertà problema urgente e prioritario"

Altre notizie brevi

venerdì, 30 aprile 2021, 20:06

Presso la sede regionale della Democrazia Cristiana si è tenuto un incontro per definire le alleanze per le prossime elezioni ad Altopascio. E' stato raggiunto un accordo per unire le forze di centro a sostegno del candidato sindaco Matteo Tori, presenti associazione liberal Altopascio, Democrazia Cristiana, Partito Liberale Italiano.

venerdì, 30 aprile 2021, 19:32

La Regione Toscana, per atto del ministro della salute Roberto Speranza, rimane in zona gialla anche la prossima settimana, a partire cioè da lunedì 3 maggio.

venerdì, 30 aprile 2021, 18:01

"In questo periodo di pandemia siamo stati costretti a cambiare i nostri ritmi di vita. Abbiamo rimodulato sia le nostre modalità di lavoro, sia quelle che sono diventate lunghe pause di tempo libero. In alcuni momenti ci è sembrato persino che il tempo si fosse fermato.

venerdì, 30 aprile 2021, 16:23

Il sindaco Alessandro Tambellini, il vice sindaco Giovanni Lemucchi e l'assessore allo sviluppo economico Chiara Martini hanno incontrato questa mattina una delegazione di TNI Tutela Nazionale Imprese. Fra le richieste che gli amministratori hanno ascoltato, la valutazione di un sostegno a fondo perduto nel caso che dal Governo vi sia...

venerdì, 30 aprile 2021, 16:22

È stato approvato il bando per la presentazione delle domande dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola – Anno Scolastico 2021-2022”, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

venerdì, 30 aprile 2021, 16:21

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Claudio Bonaccorsi, titolare della Biennebi all'Arancio e storico socio dell'associazione. Alla famiglia dell'amico Claudio, ed in particolar modo alla moglie e a figli vanno le più sentite condoglianze e l'abbraccio affettuoso...

venerdì, 30 aprile 2021, 16:06

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei 300 partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l’anno formativo 2020-2021.

venerdì, 30 aprile 2021, 16:05

La scadenza per richiedere l'incentivo per acquisto libri e materiale didattico è il 4 Giugno 2021

venerdì, 30 aprile 2021, 15:52

Dalle ore 00.00 del 3 maggio prossimo (la mezzanotte fra domenica 2 maggio e lunedì 3 maggio) entra in funzione effettiva, dopo la fase di pre-esercizio, il nuovo impianto di rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato, posto in via Vittorio Emanuele II (nei pressi dell'intersezione con Piazza della Magione).

venerdì, 30 aprile 2021, 15:38

Offrire un aiuto concreto alle tante famiglie toscane che da oltre un anno affrontano enormi difficoltà imposte dalla pandemia con la chiusura delle scuole: con i ragazzi costretti a periodi sempre più lunghi in didattica a distanza, lontani dai propri compagni e ad una condivisione quotidiana degli spazi, che può...