Da lunedì 3 maggio senso unico alternato regimentato da semaforo su viale Europa a Marlia

venerdì, 30 aprile 2021, 12:26

Da lunedì 3 fino a sabato 8 maggio mattina la circolazione su viale Europa a Marlia sarà regolamentata anche di giorno da un impianto semaforico per permettere l'avanzamento dei lavori che interessano la corsia sud nel tratto compreso da via del Fanuccio fino alla farmacia di Marlia.

«Ci scusiamo fin da adesso – afferma il presidente della Provincia Luca Menesini – dei disagi che coloro che devono transitare sul viale dovranno subire, ma siamo in una fase di lavori per la quale non è possibile fare diversamente. Si proseguirà a lavorare sia di giorno che di notte, in modo da far sì che l'intervento sia più breve possibile, ma, in questa fase, è indispensabile che il transito sia regolamentato da un semaforo e non da movieri. Secondo i tecnici, comunque, già da sabato 8 mattina si potrà eliminare l'impianto semaforico».

I lavori di riasfaltatura di Viale Europa, iniziati lunedì 26 aprile, infatti, proseguono speditamente: questa fase dell'intervento interessa tutto il tratto stradale da via del Fanuccio fino alla farmacia di Marlia. Per permettere la realizzazione dell'opera sono, inoltre, interdetti alla circolazione anche i due accessi da via del Fanuccio su viale Europa e quello da via Pinco. Queste viabilità comunali restano ovviamente accessibili per coloro che vi risiedono.