Dal 27 aprile riaprono l'Orto Botanico e la Torre Guinigi

sabato, 24 aprile 2021, 14:47

Martedì 27 aprile, nel giorno della festa di Santa Zita, la celebre patrona lucchese dei fiori e delle piante, riapriranno al pubblico i monumenti verdi lucchesi: l'Orto botanico di Lucca con le sue fioriture primaverili e la Torre Guinigi con il suo boschetto di lecci dal panorama mozzafiato. Torre Guinigi accoglierà il pubblico con un nuovo allestimento nell'ingresso e sulle scale di accesso pensato per contribuire alla qualità dell'esperienza della visita. Per la Torre delle Ore si dovrà attendere la fine dei lavori di sostituzione della grondaia della cella campanaria.

È possibile prenotare le visite già a partire da lunedì 26 aprile rivolgendosi ai seguenti contatti: 0583 48090 (Torri Civiche) - 0583 950596 (Orto Botanico) email: infotorriciviche@comune.lucca.it – biglietteria@ortobotanicodilucca.it La prenotazione è consigliata per i giorni infrasettimanali, mentre è obbligatoria per il sabato e la domenica e gli altri giorni festivi.

Per il rispetto delle norme di sicurezza gli ingressi sono contingentati per numero di visitatori e durata. All'Orto botanico di Lucca sono ammessi per ogni turno fino a 100 persone più massimo due gruppi turistici o scolastici accompagnati da guida per una durata massima di 135 minuti a turno. l'ingresso è consentito fino a 15 minuti prima del termine della fascia oraria prenotata; orario di apertura nei mesi di aprile e maggio, giorni feriali 10.30 -18.30; sabato, domenica e festivi solo su prenotazione 10.30 -19.30.

Per la Torre Guinigi il numero massimo di visitatori ammessi per turno è 30 persone con una durata di 30 minuti per ciascun turno. Si raccomanda di presentarsi in biglietteria con 15 minuti di anticipo rispetto all'inizio del turno di visita. Per motivi di sicurezza e adeguamento alle misure di sicurezza è necessaria la puntualità il rispetto della fascia oraria prenotata; orario di apertura nei mesi di aprile e maggio, giorni feriali 9.30 -18.30; sabato, domenica e festivi solo su prenotazione 10.30 -19.30 ma solo su prenotazione.

“Lucca, mai del tutto chiusa, riapre con tempi rapidi partendo, per ora, dai luoghi della sua storia e della sua memoria e al tempo stesso dai suoi grandi attrattori culturali e turistici, con non poche novità, in parte dovute al nuovo scenario, in parte frutto di un attento lavoro svolto grazie agli uffici che ringrazio per la dedizione e la cura dedicata – afferma l'assessore alla cultura e turismo Stefano Ragghianti - Mano a mano che il quadro complessivo lo permetterà si aggiungeranno occasioni, momenti ed eventi della città della cultura, delle arti, dello sport, dei libri, delle musiche e delle immagini a beneficio, in primo luogo, dei propri residenti e vicini e, più oltre, di auspicati flussi, pur in un nuovo quadro. Questo lo sforzo che deve essere di una intera comunità che regola la propria vita, probabilmente ancora per molto tempo, in maniera diversa senza rinunciare ai suoi aspetti fondamentali”.