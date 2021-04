Domenica 25 aprile a San Pietro a Marcigliano si celebra la Festa della Liberazione

sabato, 24 aprile 2021, 10:44

Domani, domenica 25 aprile, alle ore 15.30, a San Pietro a Marcigliano è prevista una cerimonia per celebrare il 76° anniversario della Liberazione, che si terrà in forma ristretta e nel rispetto delle norme anti Covid, promossa dal Comune in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in Provincia di Lucca e associazione PerSanPietro. Il sindaco di Capannori, Luca Menesini deporrà dei fiori alla lapide in ricordo di Bruno Bindi, giovane partigiano di 21 anni ucciso da un colpo di fucile sparato dai tedeschi il 9 agosto 1944. La lapide adottata dall’Istituto Comprensivo di Camigliano è situata in uno spazio recuperato nel bosco, luogo dell’evento, lungo il sentiero n.4 della Via della Memoria. Sono previsti un intervento di Emmanuel Pesi dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in Provincia di Lucca, e un intervento musicale a cura di Marcello Rossi e Marco Di Grazia. La cerimonia potrà essere seguita in diretta sulla Pagina Facebook del Comune.