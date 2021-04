Esce in edicola "Lucca all'Inferno": da un'idea di Dante Alighieri

martedì, 13 aprile 2021, 08:59

Da mercoledì 14, in collaterale con il quotidiano "La Nazione", in edicola a 6 € in più, oltre il prezzo del giornale, in collaborazione con Gruppo ESEDRA Leading Group, "Lucca all'Inferno": Lucca nella Divina Commedia, la guida ai personaggi lucchesi di Annalisa Marraccini e il capolavoro di Cesare Viviani "L'Inferno, robba dell'artro Mondo".