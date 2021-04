Europa Verde su piazza Coperta: "Chiediamo la realizzazione del Parco della Formica"

Altre notizie brevi

venerdì, 2 aprile 2021, 17:34

Primo paziente della Terapia intensiva curato con gli anticorpi monoclonali all’ospedale di Lucca. Si tratta di un uomo di 59 anni. E’ il quarto trattamento di questo tipo effettuato al “San Luca”.

venerdì, 2 aprile 2021, 16:14

Autostrade per l'Italia si appresta a iniziare importanti lavori di manutenzione al sottopasso autostradale dell'A11 sul viale San Concordio. Per evitare disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

venerdì, 2 aprile 2021, 16:10

Una perturbazione in rapido transito sulla Toscana causerà, nella giornata di domani, sabato 3 aprile, temporali sparsi, che saranno più frequenti sulle zone centro-meridionali, e vento.

venerdì, 2 aprile 2021, 15:57

Il Comune di Capannori, capofila dell'Ambito Territoriale Piana di Lucca, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a realizzare, in collaborazione con i Comuni della Piana, dei "progetti utili alla collettività" (PUC), rivolti ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il...

venerdì, 2 aprile 2021, 15:54

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 aprile, sono 494.

venerdì, 2 aprile 2021, 15:52

Al dolore di tutta la città per la scomparsa dell'avvocato Giorgio Nencini, si associa il Lions Club Le Mura di Lucca, di cui il noto penalista era socio fondatore nonché presidente nell'anno della Charter (1995/1996). Una delegazione del Club, con in testa il presidente Andrea Mosaico, ha partecipato alle esequie...

venerdì, 2 aprile 2021, 15:49

Generi alimentari, supermercati e tabaccai chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, rivendite di giornali.

giovedì, 1 aprile 2021, 23:13

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri non potendo prendersela, giustamente e storicamente, con il condottiero Castracani, se la prende nel tentativo di difendere la sua maggioranza politica dall'ennesima figura barbina, con Colucci di Italia Viva e con Barsanti di Difendere Lucca: ma quanto tempo ci vorrà,...

giovedì, 1 aprile 2021, 20:09

E' in libreria da pochi giorni il volume "L’uomo multiforme - Una lettura dell’Odissea" di Emiliano Sarti, edito da Tralerighe libri (Pagine 246 – euro 16,00. ISBN 9788832871586).

giovedì, 1 aprile 2021, 19:41

Appena dopo le 18 è stato investito un bambino di sei anni in via dei Menicucci, a Lammari. A seguito dell'impatto ha riportato un trauma cranico e del rachide cervicale, ma è sempre stato cosciente. Sul posto è intervenuta l'ambulanza India che l'ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso...