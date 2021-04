Fantozzi-Martinelli (FdI): "Ci faremo promotori delle richieste di parrucchieri e centri estetici"

Altre notizie brevi

giovedì, 1 aprile 2021, 23:13

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri non potendo prendersela, giustamente e storicamente, con il condottiero Castracani, se la prende nel tentativo di difendere la sua maggioranza politica dall'ennesima figura barbina, con Colucci di Italia Viva e con Barsanti di Difendere Lucca: ma quanto tempo ci vorrà,...

giovedì, 1 aprile 2021, 20:09

E' in libreria da pochi giorni il volume "L’uomo multiforme - Una lettura dell’Odissea" di Emiliano Sarti, edito da Tralerighe libri (Pagine 246 – euro 16,00. ISBN 9788832871586).

giovedì, 1 aprile 2021, 19:41

Appena dopo le 18 è stato investito un bambino di sei anni in via dei Menicucci, a Lammari. A seguito dell'impatto ha riportato un trauma cranico e del rachide cervicale, ma è sempre stato cosciente. Sul posto è intervenuta l'ambulanza India che l'ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso...

giovedì, 1 aprile 2021, 16:27

L'Associazione Musicale Lucchese si stringe con sincero affetto alle figlie dell'avvocato Nencini, Franca e Valeria. «Storico socio sostenitore dell'Associazione, - affermano Marco Cattani e Simone Soldati a nome del consiglio e del comitato artistico dell'AML - lo ricordiamo per la sua grande passione per la musica, in nome della quale...

giovedì, 1 aprile 2021, 15:30

Da domani sera (2 aprile) fino al 6 aprile Porta Elisa sarà illuminata di blu.

giovedì, 1 aprile 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 aprile, sono 469. In Lucchesia oggi si registrano 102 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 20, Capannori 42, Lucca 35, Montecarlo 1, Porcari 3; Villa Basilica 1.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:50

Assistiamo all'ennesima presa in giro! I principi di ripartizione del fondo nazionale mettono all'angolo la montagna toscana. Invito il Presidente Giani ad alzare la voce in Conferenza Stato-Regioni assumendo posizioni più radicali a difesa della nostra montagna" tuona il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:16

C'è ancora qualche giorno per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Province per profili nelle categorie C e D e per dirigenti.

giovedì, 1 aprile 2021, 11:01

L’Accademia Italiana della Cucina, nella persona della delegata di Lucca Daniela Clerici si stringe con affetto intorno alla famiglia dell’Avv. Giorgio Nencini. “Una presenza discreta e ironica – afferma Clerici – che ci ha accompagnato anche in qualità di delegato dal 1996 al 1999 e membro attivo della Consulta fino...

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:00

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.