Forza Nuova di Lucca si oppone con forza all'obbligo vaccinale per i sanitari

Altre notizie brevi

giovedì, 22 aprile 2021, 20:43

L'amministrazione comunale non parteciperà né oggi (22 aprile) né nei prossimi giorni ad alcun incontro pubblico relativo alla proposta progettuale per la parte sud della Manifattura.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:54

L'amministrazione comunale invita i cittadini che dovessero trovare nella cassetta della posta un avviso di giacenza relativa alla propria carta di identità elettronica, a telefonare allo 055-3231226 e concordare con Nexive, azienda incaricata dal Comune, un appuntamento per ricevere a casa il nuovo documento d'identità.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:53

"Rilanciare il Turismo"è il dibattito promosso da Italia Viva Lucca su Zoom martedì 27 aprile ore 21,30. Parteciperanno al dibattito, in ordine alfabetico:

giovedì, 22 aprile 2021, 17:01

Lucca avvia il piano di assunzioni per aprire un ufficio Europa e Potere al popolo commenta la scelta definendola un passo avanti: “I fondi europei siano sicuramente il primo canale di finanziamento per gli interventi degli enti locali su edifici pubblici e scolastici e sulle aree verdi, ma sia doveroso...

giovedì, 22 aprile 2021, 16:49

"La chiusura della Biblioteca Statale di Lucca è scongiurata. A confermarlo quest'oggi è stato il Ministero della Cultura, rispondendo ad una mia interrogazione Parlamentare. Ricordo che negli ultimi mesi era stata paventata la sua possibile chiusura a causa della mancanza di personale.

giovedì, 22 aprile 2021, 14:49

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 aprile, sono 329.

giovedì, 22 aprile 2021, 14:36

Ultime ore per iscriversi all'Open Day di orientamento universitario di Jam Academy (https://www.centromusicajam.it), che si tiene sabato 24 aprile alle 15 in modalità web conference. L'istituto dedica questo incontro ai corsi Bachelor of Arts in produzione musicale e performance musicale per l'anno accademico 2021-2022.

giovedì, 22 aprile 2021, 14:35

Una giornata di memoria partigiana. Il circolo Centro Storico del Pd di Lucca domenica ricorderà Brunero Poli, un militare che a 20 anni decise di aderire alla lotta partigiana di resistenza. “Dopo le atrocità compiute anche nella nostra città dai nazisti e dai repubblichini che operarono numerosi rastrellamenti, Brunero riuscì...

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:22

La sezione ANPI di Capannori ha deciso di organizzare diverse iniziative per festeggiare nel migliore dei modi la festa della Liberazione dal fascismo. Come sezione ANPI infatti ci siamo sempre posti l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni per trasmettere loro i valori della resistenza partigiana e della nostra bellissima costituzione.

mercoledì, 21 aprile 2021, 15:02

Il movimento Difendere Lucca organizza sabato 24 aprile una raccolta alimentare per le famiglie lucchesi in difficoltà. "Si tratta di un aiuto concreto per far fronte alle conseguenze della crisi economica, aggravata dalla mala gestione dell'emergenza sanitaria".