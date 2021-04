Giovani e competenze: l'obiettivo è avviare una riflessione sul nuovo modello economico basato sul lavoro a chiamata o occasionale che riguarda soprattutto i giovani

Altre notizie brevi

martedì, 20 aprile 2021, 22:15

Archiviata la netta vittoria interna nel derby con la Libertas Lucca il Bama è di nuovo sulle tavole del Vetusto Palabox mercoledì 21 aprile alle 21,00.

martedì, 20 aprile 2021, 18:03

Ultimi giorni per inviare i materiali per il concorso per le scuole "I tempi, i luoghi, l'operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d'Etruria e Duchessa di Lucca" organizzato da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara in occasione...

martedì, 20 aprile 2021, 17:59

“Sperimentiamo insieme” è l’iniziativa che prende il via in questi giorni per offrire la possibilità di riprendere attività ludico ricreative per bambini da 0 a 6 anni (in presenza) e anche alcune proposte formative per genitori e figli (online).

martedì, 20 aprile 2021, 17:40

Come possono influire le diverse varianti del Covid-19 sull'evoluzione della pandemia? Potrebbero mettere a rischio i risultati raggiunti e sperati con le campagne vaccinali in atto? Queste e altre domande che ciascuno di noi si pone, troveranno risposta durante l'incontro on line, con il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del...

martedì, 20 aprile 2021, 14:27

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 aprile, sono 175. Sono state intanto superate le 300 mila vaccinazioni sul territorio aziendale.

lunedì, 19 aprile 2021, 19:59

D'accordo con l'amministrazione, Lucca Civica, si pone a favore della decisione di aumentare il suolo pubblico ai commercianti che si stanno organizzando per l'imminente apertura. "Avremmo voluto le decide di milioni di dosi promesse da AstraZeneca, ma così non è stato, quindi non possiamo stare con le mani in mano...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:56

Una bandiera arcobaleno in tutte le sedi dei partiti Dem. Questa la proposta di sensibilizzazione dei Giovani Democratici di Lucca, Capannori e della Valle del Serchio per sottolineare il loro pensiero sul Ddl Zan: "Rappresenterebbe un passo in avanti nel campo dei diritti civili, ma anche nella lotta alle discriminazioni...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:52

Italia Nostra di Lucca si oppone con forza alla passerella di collegamento tra le mura e la zona commerciale e lo definisce "Uno sfregio che mette in pericolo l'identità dei luoghi da cui nasce la ricchezza della città e, una volta realizzato, lascerà la sua cicatrice per sempre".

lunedì, 19 aprile 2021, 15:41

Sabato 8 maggio 2021 all'assemblea aperta (e all'aperto) alla Casa del Popolo di Lucca, in Via dei Paoli 22 a Verciano, alle 17:30, con Potere al Popolo Lucca:

lunedì, 19 aprile 2021, 15:41

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 aprile, sono 227.