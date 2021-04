Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Gemma Marcucci

Altre notizie brevi

sabato, 10 aprile 2021, 16:11

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ringraziamento delle famiglie Francesconi Bacci in occasione del rientro nel loro domicilio: "Oggi festeggiamo il rientro presso il nostro domicilio dove indiscutibilmente abbiamo avuto il terrore di non tornare. Per questo non possiamo esimerci dal ringraziare in primis il dottor Daniele Taccola sempre presente...

sabato, 10 aprile 2021, 15:18

Anche a Lucca, come in decine di Città italiane, il sostegno per la proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze per motivi di orientamento sessuale o identità di genere o abilismo, approda in Consiglio comunale.Sarà discussa durante la prossima seduta, in programma lunedì, la mozione che i capigruppo...

sabato, 10 aprile 2021, 15:17

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 aprile, sono 286.

sabato, 10 aprile 2021, 15:16

Una perturbazione proveniente da ovest porterà oggi, sabato 10 aprile, tempo incerto anche sulla Toscana. Per ogg sono previste piogge sparse più probabili sui settori più occidentali della regione.

sabato, 10 aprile 2021, 11:32

Si è svolta oggi la cerimonia di deposizione della corona ai caduti in occasione del 169° anniversario dalla fondazione della polizia. Durante la sobria cerimonia, officiata da Don Lucio, alla presenza del prefetto di Lucca, il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella ha scoperto una scultura dedicata ai caduti, raffigurante...

venerdì, 9 aprile 2021, 22:28

Lunedì 12 aprile 2021 parte la nuova procedura per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Inps. I bandi territoriali saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.inps.it) oltre che esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di Coordinamento Metropolitano ed i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti.

venerdì, 9 aprile 2021, 19:13

“Confusionale e superficiale”: così Uniti per la Manifattura descrive il consiglio comunale di ieri sera. “Nessuno della maggioranza, a partire dal sindaco ha saputo andare oltre le solite genericità. Nessuna considerazione per le proposte e le idee dell’opposizione - incalzano - Anzi hanno riservato spregio giustificandolo come sempre con una...

venerdì, 9 aprile 2021, 17:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 aprile, sono 347.

venerdì, 9 aprile 2021, 13:09

Fabrizio Barsotti, pittore lucchese da sempre impegnato per valorizzare una parte della città, poco conosciuta come via del Fosso centro storico, spera di poter ripartire con l'iniziativa culturale e artistica "I fossi dell'arte", progetto iniziato nel 2019, con il sostegno di Arci Lucca e Versilia.

venerdì, 9 aprile 2021, 12:47

"Il recente brusco abbassamento della temperatura - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ha messo giustamente in allarme Confagricoltura che chiede un immediato supporto alle Istituzioni." "Ci uniamo convintamente al loro appello - prosegue il consigliere - e quindi invitiamo la Regione a prevedere mirate iniziative...