Informagiovani: un incontro informativo on-line sul concorso pubblico per l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata

lunedì, 12 aprile 2021, 23:42

Impossibile fraintendere il pensiero di Vox Italia Lucca in merito al progetto dell'installazione delle ringhiere sulle mura, lo definiscono "Un atto di stupro sdegnoso. Ci poniamo in facoltà di cercare di impedire qualsiasi esecuzione sia dal punto di rappresentanza politica sul territorio, che con probabili azioni attive per cercare di...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:47

Con il ritorno alla "zona arancione", a partire da domani riapriranno al pubblico tutti gli Spazi Enel diretti della Toscana (esclusi quelli di Firenze e Prato, anche se sono sempre aperti pure in "zona rossa" gli Spazi Enel Partner).

lunedì, 12 aprile 2021, 18:44

Gli uffici di Confcommercio hanno ricevuto nelle ultime ore diverse segnalazioni da parte di propri iscritti, che raccontano di essere stati oggetto di telefonate o di visite dirette in negozio da parte di sedicente personale inviato dalla nostra associazione, che ha proposto loro nuovi contratti per la fornitura elettrica.

lunedì, 12 aprile 2021, 18:29

Nei primi tre mesi dell'anno sono 16 le sanzioni amministrative elevate dalla Polizia municipale per conferimenti impropri e abbandoni di rifiuti alle isole ecologiche interrate del centro storico. Questo è il risultato dell'attività di controllo effettuata attraverso il sistema di videosorveglianza, che ha visto impegnato il personale del nucleo di...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:27

Se è vero che dopo ogni momento difficile si schiudono grandi e nuove opportunità, allora c’è da dire che mai come oggi il futuro sia da guardare con ottimismo. Tuttavia, la pandemia continua a sembrare una sorta di morsa che non si allenta, e sul fatto che i giovani siano...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:19

L'associazione musicale Sui Passi di Puccini dà il via ad una serie di webinar di formazione, online sulla piattaforma Zoom, a cura del Direttore artistico Manuel Del Ghingaro. Un percorso all'insegna della formazione e della divulgazione musicale che si concentrerà su elementi musicali del nuovo Messale Romano e su particolari...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:09

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 aprile, sono 236.

lunedì, 12 aprile 2021, 17:44

Per Lucca e i Suoi Paesi si inserisce nel dibattito concernente i musei della città, la quale, ad oggi, non sarebbe in grado produrre proposte valide per sé stessa e per il territorio.

lunedì, 12 aprile 2021, 13:53

Il 2 maggio alle 16,30 le guide abilitate di Natourarte propongono una visita guidata attraverso luoghi di culto e altre emergenze materiali, per conoscere più da vicino i tempi in cui Lucca era meta agognata di pellegrini provenienti dai luoghi più remoti e tappa della Via Francigena.

domenica, 11 aprile 2021, 15:14

Precipitazioni diffuse sono attese su tutta la Toscana tra oggi, domenica 11 aprile, e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diffuso un allerta di livello ‘giallo’ per rischio idrogeologico e temporali valido per...