La maggioranza di Lucca incalza furiosa contro l’opposizione che continua ad attaccare in merito al progetto dell’ex Manifattura Sud

Altre notizie brevi

sabato, 24 aprile 2021, 18:15

In uscita sabato 25 su tutte le piattaforme online il nuovo brano della coppia di rapper lucchesi, Mirko Moriconi e Maria Giulia Ceragioli, i quali in seguito alle tante visualizzazioni delle loro precedenti incisioni ed apprezzamento a parte dei più giovani, in questa occasione propongono una cover/parodia dal titolo provocatorio...

sabato, 24 aprile 2021, 15:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 aprile, sono 194. In Lucchesia 27 nuovi casi positivi e un decesso: Altopascio 7, Capannori 4, Lucca 11, Montecarlo 2, Porcari 2, Villa Basilica 1.

sabato, 24 aprile 2021, 14:47

Martedì 27 aprile, nel giorno della festa di Santa Zita, la celebre patrona lucchese dei fiori e delle piante, riapriranno al pubblico i monumenti verdi lucchesi: l'Orto botanico di Lucca con le sue fioriture primaverili e la Torre Guinigi con il suo boschetto di lecci dal panorama mozzafiato.

sabato, 24 aprile 2021, 11:41

"L'indecisionismo dell'ultimo minuto sulla riapertura delle scuole, provoca caos e disorientamento, destando ansia e preoccupazione, soprattutto ai dirigenti scolastici e alle famiglie, che in pochi giorni, dovranno organizzarsi di conseguenza. Nonostante l'accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni con i Comuni, tramite Anci e con le Province tramite Upi, il Consiglio...

sabato, 24 aprile 2021, 10:44

Domani, domenica 25 aprile, alle ore 15.30, a San Pietro a Marcigliano è prevista una cerimonia per celebrare il 76° anniversario della Liberazione, che si terrà in forma ristretta e nel rispetto delle norme anti Covid, promossa dal Comune in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in...

venerdì, 23 aprile 2021, 18:59

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 aprile, sono 219.

venerdì, 23 aprile 2021, 18:58

È stata firmata questa mattina l'ordinanza per l'abbattimento urgente di quattro alberi malati. Si tratta di tre lecci (Quercus ilex): uno in viale Regina Margherita e due in viale Pacini. Sarà poi abbattuto un Celtis australis in via dei Macelli.

venerdì, 23 aprile 2021, 14:25

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 aprile, sono 232. Sono 21 i nuovi positivi in Lucchesia. Nel dettaglio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 8, Montecarlo 1.

venerdì, 23 aprile 2021, 13:38

L'amministrazione Tambellini inizia il percorso per la stesura di un regolamento dedicato all'istituzione del baratto amministrativo.

venerdì, 23 aprile 2021, 12:44

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è...