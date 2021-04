L'associazione musicale lucchese per i giovani vincitori delle borse 'Mac Andrew' si esibiranno in agosto durante il Lucca Classica Music Festival

venerdì, 2 aprile 2021, 23:02

I quattro studenti dell'ISSM "L. Boccherini" che hanno vinto le borse di studio istituite dall'Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew, prima presidente dell'associazione, si esibiranno in estate al Lucca Classica Music Festival. Marco Costantini (percussioni), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra), Antonino D'Eliseo (flauto), Lara Leonardi (canto) saliranno infatti sul palco dell'auditorium Boccherini il 28 agosto alle 18 e andranno ad arricchire quella parte del festival che da sempre è pensata per promuovere i giovani talenti.

«Istituite nel 2014, queste borse di studio – con un ammontare complessivo di 3600 euro - vanno ad aggiungersi al contributo economico riconosciuto annualmente a uno studente del biennio di eccellenza e sono il segno concreto dell'attenzione e del sostegno che da sempre l'Associazione Musicale Lucchese rivolge ai giovani, sia come musicisti da aiutare durante il percorso formativo (con l'opportunità di esibirsi in pubblico), sia come fruitori consapevoli della musica, con una stagione di eventi pensata appositamente per i bambini e per i ragazzi», commentano Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente e direttore artistico dell'AML. «Queste iniziative hanno l'appoggio e l'approvazione convinte dell'intero Consiglio e del Comitato artistico, oltre che degli sponsor e dei mecenati, che sinceramente ringraziamo. Tra l'altro, avere la possibilità di partecipare a un festival importante come Lucca Classica, darà agli allievi una bella occasione di crescita e di visibilità».