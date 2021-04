"Lavori su vie provinciali: dove, come e quando?"

venerdì, 23 aprile 2021, 08:47

Riceviamo e pubblichiamo questa breve lettera di Giuseppe Nardi, residente a Torre in Valfreddana sulla Via per Camaiore, a seguito dell'annuncio dei lavori sul viale Europa:



"Vanno bene i lavori sul Viale Europa (in comune di Capannori - sic!), ma quelli sulla Via provinciale per Camaiore (in comune di Lucca) a quando? Per esserne certi non si può evidentemente aspettare il compimento del quadriennio per avere qualche intervento e, poi, con quali criteri? E' possibile mettere in opera l'asfalto fonoassorbente nei tratti di centro abitato? Così come è stato effettuato in alcune vie provinciali che, a questo punto, sono da ritenere veramente privilegiate - eppure anche da queste parti non mancano i rumori assordanti prodotti, in particolar modo, dal passaggio dei numerosi mezzi pesanti".