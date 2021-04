Mascherine distribuite ai cittadini: i dubbi di Zappia (Lega)

Altre notizie brevi

giovedì, 15 aprile 2021, 16:51

Il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato oggi l'ordinanza con cui ha prorogato lo spegnimento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, per un limite massimo di sei ore giornaliere nella fascia oraria dalle 5:00 alle 23:00, fino al prossimo 24 aprile.

giovedì, 15 aprile 2021, 16:09

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 aprile, sono 336. In Lucchesia sono 48 i nuovi contagiati oggi: Altopascio 3, Capannori 10, Lucca 32, Montecarlo 1, Porcari 1, Villa Basilica 1.

giovedì, 15 aprile 2021, 16:01

In vista della prossima pubblicazione entro fine aprile del bando per i contributi del 'Pacchetto scuola' (acquisto libri scolastici e altro materiale didattico e utilizzo dei servizi scolastici) nonché dell'apertura delle domande per le agevolazioni di mensa e trasporto scolastico prevista a luglio, l'amministrazione comunale invita cittadini a dotarsi per...

giovedì, 15 aprile 2021, 12:05

mercoledì, 14 aprile 2021, 22:35

"Franco Petrini era un uomo appassionato e ricco di cultura - sottolinea il consigliere comunale, Daniele Bianucci - che ha assicurato un contributo importante, e generoso, nei confronti della città. In questi anni, in particolare per noi consiglieri alla prima esperienza, è stato un riferimento prezioso: con le sue indicazioni...

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:57

Il cordoglio del sindaco Tambellini e dell'assessore Ragghianti per la scomparsa di Francesco Petrini: A nome di tutta la Giunta comunale, esprimiamo il cordoglio per la scomparsa di Francesco Petrini, ex dirigente scolastico, fondatore dei Custodi della città per gli stati generali della cultura.

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 aprile, sono 315. In Lucchesia si segnalano 55 nuovi contagi: Altopascio 8, Capannori 30, Lucca 10, Porcari 7.

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:44

Fino al 30 giugno le famiglie con un figlio minore disabile (anche se compie 18 anni quest'anno) possono fare domanda per ottenere un contributo di 700 euro che viene erogato dalla Regione Toscana.

mercoledì, 14 aprile 2021, 11:15

Zecchino d’Oro è già alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64° edizione, in programma il prossimo dicembre, e anche i piccoli aspiranti solisti della Toscana sono chiamati a partecipare.In tutto sono 49 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla...

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:30

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il rinnovo degli abbonamenti per i residenti. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno: 10euro per la prima auto e 65euro per la seconda.