Coronavirus, 37 nuovi contagi e due decessi

Altre notizie brevi

domenica, 4 aprile 2021, 15:32

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 aprile, sono 468.

sabato, 3 aprile 2021, 19:37

"Incomprensibile e inaccettabile": questo il pensiero di Annamaria Frigo, responsabile di Fratelli d'Italia per i rapporti con il commercio della provincia di Lucca, in merito alle chiusure di Pasqua. "Una non resurrezione, la potremmo definire, per tutte quelle imprese che per il secondo anno non potranno lavorare.

sabato, 3 aprile 2021, 17:37

Non poche le domande di Potere al Popolo di Lucca a seguito della scelta del sindaco di piantare giovani alberi in collaborazione con l'associazione Talea a seguito dei tagli effettuati in precedenza. "Tralasciando che gli effetti positivi di questi si vedranno almeno tra vent'anni ci chiediamo perché alle ditte cui...

sabato, 3 aprile 2021, 17:36

Il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia, è pronto a sollevare il problema rifiuti in consiglio comunale. "La giunta Menesini punta al 90 per cento di differenziata incentivando l'usa e getta degli assorbenti e dei pannolini con un porta a porta mandandoli a Treviso due o tre volte la...

sabato, 3 aprile 2021, 15:59

Nella commissione consiliare sociale di ieri (venerdì 2 aprile) si è concluso l’iter preparatorio per l’individuazione del Garante della disabilità. Al bando che poneva il 15 febbraio termine ultimo per la presentazione delle domande hanno risposto 8 candidati.

sabato, 3 aprile 2021, 15:34

Sono quattro al momento i pazienti curati con gli anticorpi monoclonali all’ospedale San Luca di Lucca.

sabato, 3 aprile 2021, 15:30

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 aprile, sono 471.

sabato, 3 aprile 2021, 15:28

Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Misure urgenti in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, sono state disposte dal Governo con apposito Decreto legge...

venerdì, 2 aprile 2021, 23:02

I quattro studenti dell'ISSM "L. Boccherini" che hanno vinto le borse di studio istituite dall'Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew, prima presidente dell'associazione, si esibiranno in estate al Lucca Classica Music Festival. Marco Costantini (percussioni), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra), Antonino D'Eliseo (flauto), Lara Leonardi (canto)...

venerdì, 2 aprile 2021, 17:55

La campagna del Consorzio 1 Toscana Nord per combattere il Covid salvaguarda la salute dei dipendenti degli Enti, e quindi di tutti i cittadini.