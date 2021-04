NKO in ascesa

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:30

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il rinnovo degli abbonamenti per i residenti. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno: 10euro per la prima auto e 65euro per la seconda.

martedì, 13 aprile 2021, 18:55

Grazie all’arrivo di 4mila nuove dosi in più del vaccino Pfizer-BioNTech la Asl Toscana nord ovest avvia una campagna straordinaria per 3.300 pazienti estremamente vulnerabili “a chiamata diretta” (su circa 13mila che si sono registrati sul portale regionale) e 900 genitori di bambini fragili (il totale degli iscritti).

martedì, 13 aprile 2021, 18:51

Un nuovo fuoristrada, anche di seconda mano, per raggiungere Mollebamba, nelle Ande. L'Associazione Amici del Perù ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per muoversi meglio lungo le tortuose e sterrate strade peruviane, che durante la stagione delle piogge diventano veri e propri torrenti di fango.

martedì, 13 aprile 2021, 09:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 aprile, sono 246.

martedì, 13 aprile 2021, 08:59

Da mercoledì 14, in collaterale con il quotidiano "La Nazione", in edicola a 6 € in più, oltre il prezzo del giornale, in collaborazione con Gruppo ESEDRA Leading Group, "Lucca all'Inferno": Lucca nella Divina Commedia, la guida ai personaggi lucchesi di Annalisa Marraccini e il capolavoro di Cesare Viviani "L'Inferno,...

lunedì, 12 aprile 2021, 23:42

Impossibile fraintendere il pensiero di Vox Italia Lucca in merito al progetto dell'installazione delle ringhiere sulle mura, lo definiscono "Un atto di stupro sdegnoso. Ci poniamo in facoltà di cercare di impedire qualsiasi esecuzione sia dal punto di rappresentanza politica sul territorio, che con probabili azioni attive per cercare di...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:47

Con il ritorno alla "zona arancione", a partire da domani riapriranno al pubblico tutti gli Spazi Enel diretti della Toscana (esclusi quelli di Firenze e Prato, anche se sono sempre aperti pure in "zona rossa" gli Spazi Enel Partner).

lunedì, 12 aprile 2021, 18:44

Gli uffici di Confcommercio hanno ricevuto nelle ultime ore diverse segnalazioni da parte di propri iscritti, che raccontano di essere stati oggetto di telefonate o di visite dirette in negozio da parte di sedicente personale inviato dalla nostra associazione, che ha proposto loro nuovi contratti per la fornitura elettrica.

lunedì, 12 aprile 2021, 18:29

Nei primi tre mesi dell'anno sono 16 le sanzioni amministrative elevate dalla Polizia municipale per conferimenti impropri e abbandoni di rifiuti alle isole ecologiche interrate del centro storico. Questo è il risultato dell'attività di controllo effettuata attraverso il sistema di videosorveglianza, che ha visto impegnato il personale del nucleo di...

lunedì, 12 aprile 2021, 18:27

Se è vero che dopo ogni momento difficile si schiudono grandi e nuove opportunità, allora c’è da dire che mai come oggi il futuro sia da guardare con ottimismo. Tuttavia, la pandemia continua a sembrare una sorta di morsa che non si allenta, e sul fatto che i giovani siano...