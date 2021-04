Pd: primo incontro del gruppo di formazione politica

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 11:45

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

giovedì, 29 aprile 2021, 09:28

Da pochi giorni online, il nuovo sito internet del Teatro del Giglio www.teatrodelgiglio.it è frutto di un lavoro collettivo e approfondito, che coniuga raffinatezza, funzioni e contemporaneità, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio accogliente e “generoso”, ricco di contenuti sugli spettacoli e sull’attività corrente del teatro, ma anche...

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:56

Nella giunta comunale di questa mattina è stata approvata la delibera con cui viene posticipata al 1 giugno prossimo l'entrata in vigore della Nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano Attuativo della Mobilità e...

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:55

Il presidente della Croce Verde P.A. Porcari-ODV, assieme a tutto il consiglio direttivo, sono lieti di invitare i loro soci il giorno venerdì 30 aprile, all'assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale posta in Porcari Via Romana Est N°71/A.

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:50

"Vivi i fossi dell'arte 2021" in programma il 15 maggio, inserito nel calendario degli eventi culturali Vivi Lucca, con Arci Lucca e Versilia. Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti è da sempre impegnato per valorizzare una parte della città poco conosciuta come via del Fosso nel centro storico.

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:25

“Nuove disposizioni in riferimento a taxi e NCC: approvata la nostra richiesta di audizione in commissione dei rappresentanti delle associazioni interessate”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Marco Martinelli di Fratelli d’Italia e Enrico Torrini gruppo misto.

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:22

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 aprile, sono 212.

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:03

Il Puccini Museum - Casa Natale di Giacomo Puccini riaprirà al pubblico nel rispetto delle prescrizioni nel pomeriggio di venerdì 30 aprile alle ore 14:30.

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:19

Giunto nella sua fase dimostrativa, il progetto Life Aspire, finanziato dalla Commissione UE e per il quale il Comune di Lucca è capofila di un partenariato internazionale, composto, tra le altre, dalle città Stoccolma e Zara, ha ricevuto ieri 27 aprile la visita del Project Officer, Mario Lionetti, e del...

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:38

Nuovo appuntamento 'on demand' per la rassegna 'Leggere...che passione!': da sabato 1° maggio, a partire dalle 9, sarà possibile vedere sul canale YouTube della Provincia di Lucca, 'Il regalo più bello del mondo' di Linda Griva.