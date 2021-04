Potenziale assegno integrativo della pensione di reversibilità

Altre notizie brevi

venerdì, 16 aprile 2021, 18:15

È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Lucca, in viale Puccini 133. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, costituiscono un punto di riferimento per la città e offrono sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica...

venerdì, 16 aprile 2021, 16:00

Nell’ambito della #PaperWeek si è tenuto oggi il webinar “PNRRe filiera della carta, della stampa e dell'imballaggio: un campione nazionale per una transizione green che salvaguardi competitività e occupazione” moderato da Jacopo Giliberto de Il Sole24Ore.

venerdì, 16 aprile 2021, 15:50

"Nell’attuale scenario di grave crisi economica legata alla pandemia, è essenziale che le misure di supporto adottate finora dal Governo vengano mantenute e rafforzate da ulteriori interventi a sostegno delle condizioni finanziarie".

venerdì, 16 aprile 2021, 15:31

L’igiene orale in gravidanza è un aspetto di cura che tende ad essere troppo spesso sottovalutato dalle future mamme. Eppure ha una importanza decisiva, sia per il bambino che per la donna. Mantenere una bocca sana durante i mesi di gravidanza contribuisce non solo alla qualità di vita della donna,...

venerdì, 16 aprile 2021, 14:48

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 aprile, sono 314. Questi i casi di oggi in Lucchesia: Altopascio 10, Capannori 8, Lucca 24, Montecarlo 3, Porcari 1.

venerdì, 16 aprile 2021, 14:16

Una fotografia pubblicata lo scorso 7 aprile smuove gli animi del Movimento Nazionale La rete dei patrioti di Lucca e interviene col desiderio di chiarire. “Nell’articolo titolato ‘Forza nuova attacca Tambellini e chiama a raccolta’ è stata utilizzata una foto del 15 settembre 2018, giorno in cui si è inaugurata...

venerdì, 16 aprile 2021, 10:48

In data odierna, il direttore marittimo della Toscana capitano di vascello Gaetano Angora ha visitato, per la prima volta, la capitaneria di porto di Viareggio dopo aver assunto l’incarico di comandante regionale lo scorso mese di febbraio presso la sede di Livorno.

venerdì, 16 aprile 2021, 10:38

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricorda che il mercato tutelato dell'energia elettrica sta per terminare per alcune tipologie di aziende. Dopo diverse proroghe il superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico per le piccole imprese è infatti previsto dal 1 gennaio 2021 in maniera graduale e dal 1 luglio 2021...

venerdì, 16 aprile 2021, 10:35

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Massa il giorno 23 aprile con 16 visite gratuite rivolte a donne sotto i 45 anni. L’esame comporta visita senologica ed ecografia mammaria, e tutto ciò grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie...

venerdì, 16 aprile 2021, 10:32

L’azienda USL Toscana nord ovest informa che dal 30 aprile 2020 il dottor Pierluigi Mazzoni Fronti, medico di famiglia dell'ambito della Bassa Lunigiana (Aulla), cesserà la propria attività.